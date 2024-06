Novak Djokovic se retira de Roland Garros por su lesión en la rodilla

Novak Djokovic dice adiós a Roland Garros. Una inoportuna lesión de rodilla se ha cruzado en su camino en las eliminatorias finales del torneo y se marchará a casa sin poder optar a revalidar su título de campeón sobre la tierra batida de París.

El número 1 del mundo tenía que jugar contra Casper Ruud en los cuartos de final este próximo miércoles, pero sus problemas físicos se lo impedirán. Ya avisó después de su último partido en los octavos de final ante Cerúndolo que no podía asegurar su presencia en el próximo encuentro, y finalmente los peores augurios se cumplieron.

"Novak Djokovic se ha retirado de Roland Garros por una lesión en la rodilla derecha. Le deseamos a Novak una pronta recuperación", confirmó el propio torneo a través de sus redes sociales el abandono del tenista serbio.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

En el tercer juego del segundo set, me resbalé. Fue una de las muchas veces que me pasó hoy. Y eso afectó a mi rodilla", llegó a decir el número 1 del mundo después de su último encuentro jugado en la pista central del torneo.

'Nole' fue además muy duro con Roland Garros en sus declaraciones: "Mi lesión podía haberse evitado. No había tenido problemas en otros torneos hasta hoy. Acabar tan tarde el anterior partido no me ayudó a dormir, para los biorritmos, la recuperación...", deslizó.

El foco, en el torneo

El camino de Novak Djokovic en Roland Garros comenzó como un auténtico paseo. Batió por la vía rápida tanto a Herbert como al español Roberto Carballés en sus dos primeros encuentros, pero su último partido, el de octavos de final, sufrió mucho ante el argentino Cerúndolo.

El choque se marchó hasta los cinco sets, aunque cuando parecía que 'Nole' tenía pie y medio fuera del torneo consiguió remontar para lograr el pase. Sin embargo, todas las alarmas saltaron ante las molestias físicas que el propio tenista serbio confesó al acabar el choque.

Su principal queja se centró en la arcilla que quedaba en la pista: "Mi equipo ha hablado con la gente de Roland Garros para preguntar por qué era tan difícil solucionar lo que pasaba en la pista. Había zonas en las que ya no quedaba arcilla, sólo cemento, quizás por el cambio de condiciones, el sol y el calor. Parecía como que se hubiera retirado algo de tierra".

Djokovic echó la culpa de su lesión sin tapujos a Roland Garros: Me he caído muchas veces en mi carrera, pero no me he resbalado tantas en un mismo partido, como en esta ocasión. La lesión ha pasado exactamente por eso. Nos ayudaría que trajeran algo más de arcilla en cada partido", sentenció.

Djokovic no jugará ante Casper Ruud el encuentro de cuartos de final previsto para este miércoles. Así, el noruego pasará directamente a las semifinales, donde se citará con Zverev o De Miñaur.