Rafa Nadal: "El 2024 será mi último año en el tenis, no volveré a jugar en los próximos meses"

Rafael Nadal ofeció una conferencia de prensa este jueves en su academia de Manacor (Mallorca) para anunciar que no disputará el torneo de Roland Garros, que hará un parón de varios meses y que 2024 será su último año como profesional.

El balear no se puso un plazo para volver a la competición, pero sí que confesó que le gustaría terminar este 2023 jugando la Copa Davis con España.

La lesión en el psoas ilíaco, de la que sigue recuperándose, le ha impedido disputar este año los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, y estas dolencias le hacen parar por un tiempo indeterminado hasta que él considere que está a punto para volver a la competición.

Sin Roland Garros

El manacorí hizo alusión a sus problemas físicos como el gran motivo de su ausencia en Roland Garros: "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. He estado trabajando sin parar y con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino".

Este tiempo de recuperación que se fue dilatando se llevó por delante Roland Garros: "El último objetivo, que era Roland Garros, ahora mismo se hace imposible y en este momento no voy a poder estar en él después de muchos años sin faltar a la cita. Con todo lo que es este torneo para mí, podéis imaginar lo duro que es para mí. No es una decisión que tome yo, toma mi cuerpo".

Parará durante varios meses

Nadal confirmó que estos problemas físicos le hacen ser pesimista y que por lo tanto tiene que parar de competir durante un tiempo indeterminado: "No voy a seguir jugando durante los próximos meses. La realidad es que aunque de cara al exterior siempre quedan las victorias y los momentos buenos, y esto es de lo que se trata, a nivel personal han sido años realmente difíciles".

"Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, y he ido encadenando lesión tras lesión, y eso se traslada también al terreno personal. En ese sentido han sido años complicados. Hay que poner un punto y aparte y eso es lo que hago ahora mismo", dijo con resignación.

Rafa Nadal, en su comparecencia en Manacor Reuters

Ahora, no se marca una fecha para volver a las pistas: "Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera".

