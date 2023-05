¿Cuándo fue la última vez que Rafa Nadal se perdió Roland Garros?: adiós a una racha para la historia

Rafa Nadal no estará en Roland Garros. El jugador español de 36 años, cumplirá los 37 en unos días, anuncia este jueves 18 de mayo la fatal noticia. La lesión que arrastra desde el principio de la temporada ha confirmado los peores pronósticos y el tenista de Manacor no podrá ejercer la defensa de la corona ganada en 2022 ante Casper Ruud.

El campeón nacional padece una importante molestia a la altura de la cadera, concretamente una lesión de grado 2 en el psoas iliaco de su pierna izquierda. Esta surgió en el Abierto de Australia, ya que durante algunos entrenamientos sintió que algo no iba bien en esa zona del cuerpo. Después, en su partido contra Mackenzie McDonald, terminó de confirmar sus problemas hasta caer derrotado.

Rafa, tirando de su pundonor habitual, no se retiró, pero acabó el encuentro casi sin poder andar. Una situación que se produjo el pasado 18 de enero. Se esperaba que el balear estuviera entre seis y ocho semanas de baja. Sin embargo, los problemas en su recuperación, los cuales no se han solucionado con diferentes cambios de tratamientos, han terminado provocando que cuatro meses después haya tenido que borrarse al completo de la gira de tierra batida tras renunciar a la última parada de su viaje hacia la arcilla, Roland Garros. Una lista de ausencias que pone fin a una racha histórica.

¿Cuándo fue la última vez que Rafa Nadal se perdió Roland Garros?

Si hay un torneo en el que Rafa Nadal se ha encontrado como en casa es en Roland Garros. El tenista español ha hecho del complejo parisino su absoluto espacio de recreo, su parque de atracciones particular y el lugar en el que ha levantado más trofeos. Un total de 14. A Rafa siempre le ha dado igual que se tratara de uno de los torneos más importantes del mundo. De un certamen tan importante como es un Grand Slam.

Año tras año ha conseguido cimentar una racha de victorias y exhibiciones absolutamente espectacular. Tanto es así que cuesta y mucho encontrar la última vez que en la Philippe Chatrier, la pista central del complejo parisino, no disfrutaron con la calidad, con los golpes y con la garra del campeón de Manacor.

Concretamente, hay que realizar un viaje hasta los inicios de su carrera para encontrar la última vez que no disputó Roland Garros. Fue en el año 2004, cuando estaba dando los primeros pasos de su trayectoria. En aquella temporada, Nadal repitió el mismo viacrucis que este curso, ya que no pudo disputar ni un solo torneo de la gira de tierra batida y no pudo sacar ningún punto de la parte más importante de la temporada para él.

En esta ocasión ha sido por una lesión en la cadera, concretamente en el psoas iliaco de su pierna izquierda. En 2004 fue por una grave lesión en un pie en el que llegó a registrar incluso una fractura. Una circunstancia que se produjo a las puertas del que sería su primer gran año, el 2005, cuando llegó la primera victoria en Roland Garros.

Hasta ese momento, Rafa ya había jugado en Wimbledon y en el US Open en el 2003 y después en Australia en el año 2004. No debutó en la tierra batida de París hasta 2005, cuando conquistó su primera Copa de los Mosqueteros ante Mariano Puerta. Desde entonces han sido 112 victorias y solo 3 derrotas (un 97% de efectividad) y 14 entorchados de 18 posibles.

¿Cómo fue el último partido que jugó Rafa Nadal?

Rafa Nadal disputó su último partido el 18 de enero del 2023. Es decir, hace justo cuatro meses. Fue en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Rafa mantuvo una batalla titánica de 2 horas y 32 minutos frente a Mackenzie McDonald.

Nadal, tras caer eliminado en el Abierto de Australia. James Ross Efe/Epa

Aquella dolorosa derrota en tres sets, 6-4, 6-4 y 7-5, supuso el inicio de un calvario para Rafa Nadal que parece no tener fin y que sigue amenazando el final de su carrera profesional. Aunque la idea de la retirada sigue siendo una incógnita, lo cierto es que la temporada 2023 está siendo absolutamente dramática. Y las dudas siguen rodeando la figura del campeón balear, quien si por algo se ha caracterizado siempre es por no tirar nunca la toalla y por reponerse a todos los contratiempos.

En aquel partido contra McDonald, Nadal sintió un dolor en el segundo set que le impidió seguir jugando con normalidad. Una lesión que ya había sentido en entrenamientos previos. Aunque decidió seguir y morir de pie sobre la pista, arrancó una dura y larga travesía por el desierto, un túnel al que no ha encontrado salida ni el camino para retornar a las canchas.

¿Qué número tiene Rafa Nadal en el ranking ATP?

Las ausencias de Rafa Nadal en esta temporada le están provocando una enorme pérdida de puntos. Una situación preocupante que ha hecho que el campeón español caiga en picado, perdiendo puestos y alejándose de manera alarmante de las mejores raquetas del planeta. Sin embargo, lo peor está por venir.

Nadal ocupa en estos momentos la posición número 14 del ranking de la ATP. Suma un total de 2.535 puntos gracias al acumulado que traía del circuito completado en 2022. Sin embargo, esa situación va a empeorar cuando avance Roland Garros, donde Rafa defendía los 2.000 puntos que sumó el curso pasado como ganador del torneo.

Esa enorme pérdida va a dejar su casillero diezmado, con poco más de 430 puntos, ya que hay que restar los que también cederá en Roma, y eso hará que Nadal caiga más allá del puesto 130 del ranking. Una situación que no se vivía desde abril del 2003, cuando apenas tenía 17 años y no había sumado todavía ningún título a su palmarés. Y un hecho todavía más alarmante si se tiene en cuenta que hace menos de un año, Nadal estaba metido entre los cuatro mejores del mundo tras ganar dos Grand Slam y con opciones de pelear el número uno con Djokovic, Medvedev y compañía.

