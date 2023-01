Así fue la lesión de Nadal en Australia: su mujer Mery Perelló no podía contener las lágrimas

Amargo adiós de Rafa Nadal en el Abierto de Australia. El tenista español, primer cabeza de serie en el torneo, cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald. El partido empezó cuesta arriba para el de Manacor, que perdía el primer set, y al final del segundo una lesión terminaba por rematarle.

No hubo espacio para un posible milagro de Nadal, cuya pelea fue por terminar el partido a pesar de los dolores. La lesión la sufrió en la parte superior de la pierna izquierda, en la zona de la cadera, tras intentar alcanzar un revés defensivo en el octavo juego de la segunda manga, con 3-4 en contra en el marcador.

El vigente campeón en Australia se quedó sin opciones de remontar. En rueda de prensa reveló que había sentido alguna molestia durante la semana: "Han sido un par de días, pero nada comparable a lo de hoy tras el movimiento ese. No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme, pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas", dijo.

La secuencia completa de la lesión de @RafaelNadal



El mal gesto inicial

El momento en el que no aguanta el dolor

Preocupación de su equipo y familia

La desolación en el banquillo pic.twitter.com/HXcDOLpBAx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

Los gestos de Nadal no podían ser más clarividentes en el momento de la lesión. Solicitó tratamiento médico y se retiró a los vestuarios, del mismo modo que su contrincante, durante diez minutos. A su vuelta logró mantener su servicio a pesar del movimiento limitado del que gozaba y McDonald cerró el segundo parcial al saque para poner tierra de por medio con un doble 6-4.

Nadal, que no pensó en la retirada, sorprendió a la Rod Laver con su decisión de seguir luchando y esta respondió con una sonora ovación pero sus escasas posibilidades de movimiento auguraron un final con color americano. En la grada, su mujer Mery Perelló no podía contener las lágrimas ante los problemas en pista de Rafa.

Mery Perelló, mujer de @RafaelNadal, no pudo evitar las lágrimas al ver sufrir al balear tras su lesión #AusOpen pic.twitter.com/tQgEtTugZn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

Nadal ya tuvo que abandonar en el mismo escenario durante el transcurso del quinto set en los cuartos de final de 2018 ante el croata Marin Cilic por unos problemas en el muslo derecho.

No podrá por tanto agrandar la diferencia de títulos major con su gran rival, el serbio Novak Djokovic, quien tendrá la posibilidad de igualarse con 22 coronas si acaba ganando el torneo.

