Rafa Nadal no jugará en Roland Garros: será baja tras no superar su última lesión en el psoas

Palo durísimo para Rafael Nadal y para todo el tenis español. El tenista balear no estará en Roland Garros así que no podrá defender su condición de campeón. Nadal sigue atravesando un largo calvario de lesiones del que no consigue salir y que está lastrando su carrera deportiva en los últimos tiempos.

El tenista español tenía muchas esperanzas puestas en regresar a la competición en la tierra batida de París, donde ha sido dueño y señor durante los últimos años, pero sus molestias físicas le impedirán estar en Roland Garros. Se retiró lesionado del psoas ilíaco en el Abierto de Australia y desde entonces no ha vuelto a competir.

La pesadilla del balear con las lesiones parece no tener fin. A sus 36 años y después de haber estado cerca de la retirada la temporada pasada, Nadal sigue atravesando serios problemas físicos que le impiden alcanzar su mejor versión física y, por lo tanto, regresar a la competición.

Su plan era el de trabajar de forma silenciosa en la recuperación para Roland Garros. Allí, su conexión con la pista central de París siempre ha sido mágica y, aunque no llegara en plenitud de condiciones físicas, confiaba en poder dar el do de pecho y así pelear por su decimoquinto título. Sin embargo su plan se ha ido al traste y Rafa tampoco podrá estar en la capital francesa.

Cuatro meses de ausencia

Rafa Nadal lleva mucho tiempo sin jugar un partido oficial. La última vez que lo hizo fue hace cuatro meses en el Abierto de Australia. Aquel 18 de mayo jugó ante Mackenzie McDonald y no pudo evitar la derrota en tres sets en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

El balear abandonó el torneo con una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y, en un principio, el diagnóstico inicial arrojó una recuperación de entre seis y ocho semanas. El tiempo de baja era largo pero sobre el papel más que suficiente para llegar a la temporada de tierra batida. Sin embargo, su ausencia se fue prolongando en el tiempo y Nadal fue confirmando su ausencia de los últimos torneos mientras crecía la preocupación sobre su estado de salud.

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

El pasado 5 de mayo ya anunció que renunciaba al Masters 1000 de Roma por los problemas físicos que no había conseguido superar: "A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando", comentó en un comunicado.

Ahora a Nadal no le ha quedado más remedio que aceptar que ese proceso de adaptación al que hacía referencia se ha dilatado todavía más de lo esperado. Es un palo muy duro anímicamente para él, ya que Roland Garros es una cita ineludible en su calendario, pero otro tenista ocupará su trono en París en este 2023.

Este jueves 18 de mayo Rafa Nadal ofrecerá una rueda de prensa en su academia a las 16:00 horas para explicar los motivos por los que no podrá defender su título en Roland Garros.

