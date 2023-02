Toni Nadal da la cara por Rafa: "En su ánimo no está retirarse por ahora"

Si hay alguien que conozca bien a Rafa Nadal ese es su tío Toni. El entrenador de tenis balear conoce al jugador manacorí en muchos aspectos. En mitad de grandes éxitos y también dentro de derrotas duras, en el ámbito deportivo y también en el familiar, en la multitud y en la soledad de un entrenamiento o de una concentración.

Por ello, pocas voces hay más autorizadas para hablar de la actual situación de Rafa que su tío y exentrenador Toni. Ahora, el director de la Rafa Nadal Academy y el titular del banquillo de Felix Auger-Aliassime ha participado en un encuentro educativo con alumnos de los colegios Attendis donde ha hablado largo y tendido sobre la situación del ganador de 22 Grand Slam.

Rafa ha sufrido una nueva lesión en el Abierto de Australia y tuvo que decir adiós antes de lo esperado a su sueño de revalidar su corona y subir al contador a 23. Además, ha tenido que ver como quien escalaba un peldaño por ser el mejor de todos los tiempos era Novak Djokovic. El serbio arrasó e igualó los triunfos del jugador de Manacor.

Ahora, Toni ha hablado alto y claro en declaraciones recogidas por EFE sobre el tema estrella en relación al campeón español, su posible retirada, esa de la que han opinado periodistas, aficionados y hasta rivales como Zverev: "En su ánimo no está retirarse por ahora. Otra cosa es lo que digan los médicos o que él tenga más dolores de lo que toca".

Toni, que conoce bien a su sobrino y su historial médico, cree que todavía tiene cuerda para rato aunque es cierto que cada lesión lastra un poco más el sueño de alargar su trayectoria: "El momento sigue siendo bueno. Si está en condiciones, va a seguir".

Sobre la carrera por ser el mejor de todos los tiempos, el tío de Rafa reconoce que Djokovic tiene todas las de ganar por su mejor estado físico: "Está difícil porque Djokovic está más fresco que él". Sin embargo, no esconde que tiene una fe ciega de que Nadal pueda seguir dando guerra todavía en su mejor terreno: "Tiene opciones en Roland Garros. Ya veremos. Al final es una lucha complicada contra un gran campeón como es Djokovic".

Un consejo para Rafa

Para ser más claro, Toni aclaró que lo que Rafa persigue ahora ya no es el número uno o tener más récords en los Grand Slam, sino salir a cada partido con la capacidad de poder pelearlo tenga a quien tenga enfrente: "Lo que le queda es seguir haciendo lo que le gusta y seguir luchando, que es a lo que se ha acostumbrado desde muy pequeño". Así cree que encontrará el camino para "intentar conseguir los títulos que puedan venir".

No obstante, recuerda que a estas alturas no debe obsesionarse con nada "sabiendo que su carrera, haga lo que haga, ha sido una gran carrera. Ahora le queda hacer este último esfuerzo para seguir, como lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo".

Sobre la salud del tenis español en la actualidad y el miedo que había a la retirada de Nadal, Toni confía ciegamente en Carlos Alcaraz: "Tenemos un campeón para los siguientes años". No obstante, no se olvida de su sobrino: "Rafa Nadal sigue estando ahí, aunque veremos a ver qué pasa cuando se recupere de la lesión". Por último, desveló a este grupo de alumnos cuál había sido la clave del éxito de su sobrino y de sus sistemas de entrenamiento: "Las cosas no son fáciles y uno tiene que saberlo. Hay que estar dispuesto a pagar el precio que conlleva el destacar y superarse". Una enseñanza válida para cualquier ámbito de la vida.

