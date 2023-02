Así fue la primera expulsión de Casemiro en su carrera: agarró por el cuello a Will Hughes

El Manchester United consiguió una valiosa victoria frente al Crystal Palace en Old Trafford y sigue su buen rumbo en la Premier League en dirección a los puestos de cabeza. Con este triunfo le recorta tres puntos al líder, el Arsenal, que perdió ante el Everton. Ahora, los de Ten Hag son terceros a 8 puntos de los de Mikel Arteta.

A pesar del triunfo, el partido dejó una muy mala noticia para el Manchester United y es que su mejor jugador hasta el momento, Carlos Henrique Casemiro, será baja como mínimo para el siguiente partido. El mediocentro brasileño vio la tarjeta roja directa y fue expulsado por primera vez en su carrera.

El centrocampista no había visto ninguna cartulina roja ni siquiera por doble amarilla ni en su etapa en el Real Madrid ni en su breve periplo con el Oporto. Tampoco así con la selección en Brasil. Sin embargo, en apenas unos meses con el Manchester United ya ha visto como el árbitro le mandaba a los vestuarios antes de tiempo.

Todo sucedió en el minuto 66 de partido. Jeffrey Schlupp, jugador del Crystal Palace, cometió una dura falta sobre Antony en la banda derecha. El jugador del Manchester United estaba sobre la línea de cal cuando el defensor del equipo visitante le golpeó en su rodilla y cargó contra él, sacándole del terreno de juego. El extremo del equipo de Ten Hag cayó en el lateral de cemento que recorre el césped de Old Trafford y se armó el lío.

La patada fue fea, pero la caída fue aún más. Por ello, rápidamente se originó una gran tangana. El propio Antony se levantó para recriminarle el gesto a su infractor y varios jugadores del Manchester United se fueron también a por el propio Jeffrey Schlupp. Se lo querían comer y hasta provocaron que sus compañeros tuvieran que defenderle.

En mitad del mogollón empezaron a volar los brazos, las manos y los empujones. Se podría decir que no hubo ningún puñetazo como tal, pero alguna cara sí que fue acariciada. Hasta que apareció Casemiro. El brasileño intentaba poner paz separando a los jugadores por la fuerza que llegó Will Hughes y se le plantó delante. Casemiro se tomó este gesto como un desplante y no dudó en coger a su rival por el cuello durante varios segundos.

La primera roja de Casemiro

A juzgar por el gesto de Hughes, que no se movía, el agarrón parecía ser muy fuerte. Finalmente, la sangre no llegó al río y las aguas volvieron a su cauce. Pero con todos calmados, el árbitro del partido recibió una llamada del VAR. Se estaba revisando una posible tarjeta roja. Efectivamente iba a ser para Casemiro por su 'estrangulamiento'.

El colegiado observó en el monitor la jugada y tras ver la manos de Casemiro rodeando el cuello de Will Hughes lo tuvo claro. Sacó la cartulina roja a pasear y se la enseñó al brasileño, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Tras pedir explicaciones y poner cara de no estar entendiendo nada, se resignó a marcharse del campo en la que fue su primera expulsión. Habrá que ver ahora si esta acarrea una sanción mayor o si todo queda en ese partido sin jugar.

