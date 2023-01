Rafa Nadal lo confirma: estará entre 6 y 8 semanas de baja tras su lesión en el Abierto de Australia

Rafa Nadal estará cerca de dos meses alejado de los torneos como consecuencia de su lesión en el Abierto de Australia. El propio tenista balear así lo afirmó después de que este jueves fuera sometido a nuevas pruebas en su regreso a España, unas exploraciones que vinieron a ratificar el diagnóstico inicial que habla de entre 6 y 8 semanas de baja.

"Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución", confirmó el propio Rafa Nadal con un mensaje escrito a través de sus redes sociales.

Después de caer eliminado en el Abierto de Australia en segunda ronda como consecuencia de sus problemas físicos, las pruebas médicas iniciales dejaron claro que tenía una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. "Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación de 6 a 8 semanas", escribió el balear después esa primera exploración.

Rafa Nadal se lesionó en el partido de la segunda ronda del Abierto de Australia mientras jugaba contra McDonald. El balear hizo un mal gesto en una carrera, e inmediatamente miró hacia su banquillo donde se encontraba su entrenador y su familia, para mostrar que algo no iba bien. Efectivamente, las molestias físicas fueron demasiado evidentes y le impidieron jugar el resto del choque con normalidad, así que terminó cediendo en tres mangas, por la vía rápida.

Ahora, el de Manacor comenzará un nuevo proceso de recuperación para tratar de poner fin a estos problemas físicos y volver a las canchas lo antes posible. Parece que no será, en cualquier caso, antes de unas 6 semanas, por lo que se pasará febrero al completo en el dique seco.

Rafa Nadal tuvo que decir adiós al primer Grand Slam de la temporada de una manera muy dolorosa, pero confía en estar a punto para el segundo, Roland Garros. Allí el balear siempre ha tenido una conexión especial por lo que parte como uno de los grandes favoritos pese a su edad y su delicado estado de salud.

