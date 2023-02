El repentino 'bofetón' a Djokovic al ser comparado con Nadal y Federer: "Es el menos querido de los tres"

Fabio Fognini ha sido durante los últimos años uno de los tenistas más polémicos del circuito. Seguramente no hasta el punto de llegar al nivel de Nick Kyrgios, pero el tenista italiano ha dado que hablar en numerosas ocasiones tanto con sus actuaciones dentro de una cancha como con sus declaraciones fuera de ella.

Ahora, el italiano lo ha vuelto a hacer porque ha levantado una gran polvoreda en la última entrevista que ha concedido. El transalpino charló con La Gazzetta dello Sport y le pidieron una comparación entre los tres grandes tenistas que han marcado el transcurso de los últimos años en el tenis. A debate, por lo tanto, la discusión de quién es mejor, Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, y en esta controversia Fognini volvió a meterse en un charco.

Pese a que recalcó que, según su parecer, Novak Djokovic es el mejor de los tres, también expresó que a nivel social era el menos aceptado: "Nole es el más fuerte y los números así lo prueban, pero también es el menos querido de los tres grandes", aseveró en torno a la figura del tenista balcánico.

Pese a su sorprendente valoración en cuanto al reconocimiento de los aficionados, Fognini sí que se deshizo en elogios en el plano puramente deportivo hacia el reciente ganador del Abierto de Australia: "El año pasado no jugó dos Grand Slams y cuatro Masters 1.000, pero aun así consiguió clasificarse para las ATP Finals. Después de todo lo que sucedió el año pasado en Melbourne, Nole volvió para dejar su huella. Roger, Rafa y él, monopolizaron el circuito y escribieron la Historia de este deporte", concluyó Fabio Fognini.

La retirada

A sus 35 años, Fabio Fognini se encuentra también en el tramo final de su carrera deportiva y comienza a ver cerca su retirada. Actualmente ocupa el número 62 del ranking, lejos de sus mejores tiempos en los que era uno de los tenistas más temidos del circuito y llegó a ser el noveno mejor del mundo.

Eso sí, antes de decir adiós al deporte de manera definitiva, tiene claro que quiere volver a levantar un trofeo: "Antes de despedirme, me gustaría ganar otro torneo para llegar a las dos cifras. No me importa tanto la ciudad ni el tipo de torneo, si un ATP 250 o un ATP 500, sino demostrarme a mí mismo que sigo siendo un jugador competitivo a un alto nivel".

Ahora, su idea principal es la de regresar a las pistas próximamente en Buenos Aires, uno de los torneos que más aprecia en todo el circuito: "En Argentina siempre me he sentido querido, pero no quiero arriesgarme, así que solo jugaré si los médicos me dan luz verde", comentó en la recuperación de su lesión.

