Estados Unidos le abre las puertas a Djokovic: podrá jugar el US Open tras el fin de las restricciones

US OPEN

Buenas noticias para Novak Djokovic. El jugador serbio ha visto como Estados Unidos ha anunciado que próximamente eliminará sus restricciones de prevención contra la Covid-19. De esta manera, ya podrá entrar en el país para disputar los torneos que se ha perdido en los últimos años, especialmente el US Open.

'Nole' ha mantenido un agitado pulso con el estado que preside Joe Biden y es que el serbio se ha negado en todo momento a recibir las vacunas contra el coronavirus. De esta manera, no cumplía los requisitos pedidos a los extranjeros para poder entrar al país y por lo tanto, sus fronteras han permanecido cerradas los últimos años.

Ahora, recibe con alegría la nueva medida adoptada por Estados Unidos que permitirá a ciudadanos extranjeros entrar en el país a pesar de no estar vacunados. Una decisión que entrará en vigor a partir del próximo 11 de mayo. De esta manera, el nuevo número uno del mundo podrá jugar el próximo US Open y así optar a volver disputar los cuatro 'Grandes', algo que no hace desde el año 2021, cuando rozó la cuádruple corona.

[Gómez-Herrera, el español que se ganó la confianza de Djokovic en Marbella y ahora trabaja en su equipo]

Salvo un nuevo cambio en la legislación estadounidense que amplíe estas restricciones de entrada para no vacunados, Djokovic estará en la línea de salida de una competición que arrancará el próximo 10 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Un aliciente más para seguir dando forma a un año que ha arrancado de manera brillante. El serbio todavía no ha perdido ni un solo partido.

Novak Djokovic posa con el título del Abierto de Australia 2023 EFE

Las buenas noticias para Djokovic no se quedan ahí y es que también podrá jugar los torneos previos de preparación al último Grand Slam de la temporada. De entre todos ellos destaca la aparición en su calendario del Masters 1.000 de Cincinnati. Además, las últimas informaciones que llegan desde el otro lado del Atlántico indican que lo más probable es que tampoco tenga problemas para entrar en Canadá, pudiendo así disputar el Masters 1.000 de Toronto.

Sin Indian Wells ni Miami

Las malas noticias, que también las hay, son las fechas en las que se producirá el fin de estas restricciones. Al no llegar hasta el mes de mayo, Novak Djokovic se perdería los dos torneos más importantes en suelo americano después del US Open. Son los Masters 1.000 de Indian Wells y de Miami, los cuales se disputan en los meses de marzo y abril.

Por cuestión de semanas, 'Nole' perderá dos grandes oportunidades de seguir sumando éxitos a su impresionante palmarés. No obstante, no se descarta que pueda encontrar algún tipo de permiso para poder entrar a Estados Unidos antes de tiempo teniendo en cuenta que, por cuestión de días, se perderá dos grandes citas del calendario.

[La batalla por la historia se emplaza a Roland Garros: Nadal y Djokovic, mano a mano por el récord]

Aún así, Djokovic sigue recibiendo 'regalos' en este 2023 que ha empezado de la mejor manera posible para el jugador balcánico, tapando todas las polémicas que le han rodeado en Australia ganando su Grand Slam número 22 y empatando a Rafa Nadal en su carrera por ser el mejor jugador de la historia del tenis.

Sigue los temas que te interesan