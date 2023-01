Djokovic arrasa sin piedad a Tommy Paul y se cita con Tsitsipas en la gran final del Abierto de Australia

Novak Djokovic suma y sigue en el Abierto de Australia. El tenista serbio no tuvo piedad de un Tommy Paul que duró lo que pudo sostener el pulso del primer set. Sin embargo, una vez que el tenista balcánico recuperó la segunda de su buen juego y de su dominio imponente, la pugna por un billete a la gran final tocó a su fin. [Narración y estadísticas: Novak Djokovic 3-0 Tommy Paul].

Esa primera manga marcó el signo del encuentro. Djokovic empezó como un ciclón y se posicionó rápidamente para llevarse el set inicial. Tuvo un 5-1 a su favor en el marcador, pero Paul reaccionó y consiguió empatar el choque. Sin embargo, 'Nole' reaccionó tras el bache y terminó apuntándose el triunfo.

A partir de ahí, no hubo más partido. Paul, que estaba realizando el torneo de su vida en Australia, no tuvo argumentos ni físicos ni tenísticos para plantar cara al gran campeón. El balcánico se mete en la final del Abierto de Australia y se las verás contra Stefanos Tsitsipas en su lucha por levantar su título número 22 de Grand Slam. De conseguir el entorchado, igualaría el récord de Rafa Nadal.

Además, quien gane de los dos, se llevará el honor también de ponerse como número uno del mundo, cargo que ostenta ahora mismo el español Carlos Alcaraz. Djokovic amenaza a la primera línea de combate del tenis español en un torneo que empezó lesionado y que va camino de terminar a lo grande.

Casi no hubo partido en la Rod Laver Arena. La victoria de Novak Djokovic frente a Tommy Paul le sirve al serbio para firmar la mejor racha de triunfos seguidos en la historia del torneo. Ya acumula 27 éxitos, que podrían ser 28 si consigue vencer a Stefanos en la gran final. Desde que debutó con victoria en la primera ronda del año 2019, el balcánico no ha vuelto a perder.

Novak Djokovic, celebrando una victoria en el Open de Australia 2023 Reuters

En la presente edición, Djokovic crece de manera inversamente proporcional a sus lesiones. El serbio arrancó el torneo muy dolorido de su pierna izquierda, pero a medida que ha ido ganando partidos, ha ido olvidándose de ese muslo que le tenía entre máquinas, médicos y antiinflamatorios. 'Nole' se deshizo de Paul en poco más de dos horas y cerró el choque con dos sets en los que casi no tuvo ni que despeinarse.

Con puño de hierro

Se avecinaba pelea tras un primer juego en el que consiguió retener su servicio después de más de siete minutos de contienda. Paul presentaba sus credenciales a las primeras de cambio. Sin embargo, el empeño le duró un suspiro, lo que tardó Novak en ponerse 5-1 en el marcador. Parecía que estaba todo escrito en la primera manga con un Djokovic que dominaba con la derecha, que gozaba de salud al saque y que estaba rompiendo muy bien el ritmo con algunas dejadas.

Sin embargo, cuando el balcánico servía para ganar el set, Paul le rompió el saque y se vino arriba. Abrió un parcial de 0-4 y empató el partido para locura de la Rod Laver Arena. Djokovic se puso serio y sofocó la rebelión con dos juegos que pusieron el 7-5 final.

A partir de ahí, no hubo más historia. Paul fue un lienzo en blanco sobre el que Djokovic dibujó una obra perfecta a la par que vistosa. Junto a los dos juegos con los que cerró la primera manga, 'Nole' enganchó una racha de siete seguidos para ponerse con 5-0 a su favor. Sin embargo, esta vez no le iba a pasar como al inicio. No iba a hacer concesiones. No consiguió cerrar el rosco, pero sí firmó un 6-1 que le ponía au n solo paso de la final.

En el tercero, 'Nole' se dejó ir en cierto modo y aunque volvió a ser una apisonadora, no aplastó a su rival con la misma violencia con la que lo había hecho minutos antes. Abrió una brecha de 4-0 para jugar con comodidad y contar el paso de los segundos hasta estar en una nueva final del Abierto del Australia. Paul reaccionó y volvió a evitar quedarse a cero de juegos, pero simplemente pudo maquillar un marcador que se cerró con 6-2.

Ahora, Djokovic afrontará seguramente el que será su partido más complicado del torneo. Físicamente está cada vez mejor, pero salvo Rublev, ningún rival se podría comparar al reto que supondrá medirse a Tsitsipas, quien busca su primer 'Grande'. Y como guinda, el número uno del mundo.

