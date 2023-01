Así es Srdjan Djokovic, el polémico padre de Novak que apoya a Putin en la guerra de Ucrania

El Open de Australia ha visto cómo el protagonismo ha cambiado de los tenistas que luchan por proclamarse campeones de la edición de 2023 a lo que ha pasado en las gradas. Y todo dentro de tintes políticos. Varios aficionados mostraron banderas, camisetas y símbolos apoyando a Vladímir Putin y Rusia en la guerra contra Ucrania. Esto se ha viralizado todavía más porque el padre de Novak Djokovic, Srdjan, no dudó en posar junto a ellos en Melbourne.

Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto Srdjan Djokovic. Hace tan solo un año, precisamente con motivo de la celebración del Abierto de Australia, el padre de 'Nole' se convirtió en el líder de una revolución encarnada en la figura de su hijo como símbolo de la libertad del los pueblos y las naciones. Así le llegó a comparar con Jesucristo o dijo de él que es el "Espartaco del mundo libre".

También han sido de lo más comentadas sus palabras contra Roger Federer o Rafael Nadal, los dos grandes rivales de Novak Djokovic en el circuito de la ATP. El padre de 'Nole' siempre ha manifestado que no entiendo el porqué los aficionados de todo el mundo prefieren, mayoritariamente, al suizo o al español antes que a su hijo.

Srdjan, nacionalista y religioso

Srdjan Djokovic (62 años, Kosovo) es reconocido por ser un activo nacionalista de Serbia. Además, si por algo ha destacado es por su férrea fe religiosa. Ferviente cristiano ortodoxo, como el resto de su familia, ha llegado a ser considerado como un "fanático" por su contundente postura.

El tenista Novak Djokovic, ganador de 21 títulos del Grand Slam, también es cristiano ortodoxo como su familia, pero ha tendido a mantenerse un poco alejado del fanatismo que muchos ven en sus padres. Los que le conocen aseguran que pese a compartir creencias, se desmarca de algunas de las ideas que mantienen sus progenitores.

Aunque, eso sí, Novak Djokovic lleva siempre la cruz de Hilander, que es la de un monasterio serbio del monte Athos. Además, recibió la medalla de la Orden de San Sava, la máxima distinción dentro de la iglesia cristiano ortodoxa, después de ayudar a los monasterios de Kosovo y Metohija. Se la concedió Ireneo I de Serbia.

Novak Djokovic, junto a su padre Srdjan en una imagen de archivo Reuters

La religión no es lo único que separa a padre e hijo, también otras polémicas de las que 'Nole' se intenta alejar. Pero lo cierto es que Srdjan, así como su mujer Dijana, de ascendencia croata, son los dos grandes seguidores del tenista serbio, con permiso de su esposa Jelena.

Es habitual ver a Srdjan en las gradas viendo los partidos de Novak. En su juventud, el padre del vigente campeón de Wimbledon fue jugador de tenis de mesa y, además, también fue un destacado esquiador. Aunque no todo es deporte en su vida, ya que es el propietario de una pizzería junto a Dijana y, cómo no, gestiona parte de la fortuna de su hijo.

Lengua afilada

Antes del capítulo con los partidarios de Vladímir Putin y la guerra contra Ucrania, Srdjan Djokovic ha protagonizado otras polémicas. Una de las más destacadas es la cruzada que ha mantenido contra los grandes rivales de su hijo a lo largo de los años. Declaraciones contra Rafa Nadal y también contra Roger Federer. Incluso se atrevió a decir del suizo que no era buena persona.

"Hace unos 15 años atacó a mi hijo cuando aún era joven. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es un buen hombre", llegó a señalar el patriarca de los Djokovic sobre Federer.

De hecho, mezcló una crítica a Federer con otra para Wimbledon y el público británico, al mismo tiempo que ensalzó la "garra serbia" y el poder de Novak para venirse arriba en el "ambiente" más "hostil" posible: "Los espectadores iban contra Djokovic. Wimbledon es uno de los torneos masculinos en los que se presta atención al comportamiento, al juego limpio, pero ese día no existió. Los espectadores no contaron con la famosa garra serbia y como no alentaron a Djokovic y sí a Federer, le dieron a Novak un estímulo extra".

De sus críticas al movimiento que inició a favor de su hijo con motivo de la negativa a que jugase el Abierto de Australia en 2022. Entonces llegó a comparar a Novak con Espartaco o Jesucristo: "Mi hijo es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. A Jesucristo también le quería crucificar".

Srdjan, Putin y la guerra

El último capítulo protagonizado por Srdjan Djokovic es el vivido en la presente edición del Open de Australia. El padre de la estrella del tenis se dejó ver con aficionados que portaban símbolos, en forma de banderas o camisetas, a favor de Vladímir Putin y de la guerra que inició Rusia contra Ucrania en febrero del pasado año 2022.

En el Australian Open, el padre de Djokovic fue filmado tomándose fotos con un aficionado que sostenía una bandera de Putin y usaba una camiseta con la letra Z. Le dijo: "Larga vida a los rusos".



Vía @jamesgraysportpic.twitter.com/4RZgoWjMwQ — Set Tenis (@settenisok) January 26, 2023

En el vídeo, que no tardó en dar la vuelta al planeta, se dice que Srdjan les dijo "larga vida a Rusia". Hay que recordar que la organización del Abierto de Australia prohibió la pasada semana la simbología pro-Rusia en sus instalaciones después de que apareciesen banderas en el partido entre la ucraniana Kateryna Baindl y la rusa Kamilla Rakhimova.

Los aficionados que han mostrado banderas y símbolos, como la camiseta con la Z, a favor de la guerra y de Putin han sido expulsados del Grand Slam. "Los jugadores y sus equipos saben sobre la política del evento con respecto a las banderas y los símbolos para evitar cualquier situación que pueda perturbar el buen ambiente. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las agencias de seguridad", aseguraron desde la organización.

Una polémica más para un Srdjan Djokovic que en nada beneficia con estos actos a la imagen de su hijo Novak. Aunque 'Nole' no sea su padre, su nombre se ha visto asociado a este feo momento protagonizado por su progenitor. Un progenitor que se siente muy cómodo estando bajo los focos.

Guerra Rusia -Ucrania

