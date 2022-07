Los 21 Grand Slam de Djokovic: cuarta victoria seguida en Wimbledon para ir a la caza de Nadal

Nueve Abiertos de Australia, tres US Open, dos Roland Garros y ahora siete Wimbledon. Novak Djokovic eleva su suma de Grand Slam hasta 21 y se vuelve a quedar a solo uno de diferencia de Rafa Nadal. El serbio rompe su desempate con Roger Federer, que se queda descolgado en la batalla del Big Three.

Djokovic logra su primera gran alegría en un 2022 difícil para él. No estar vacunado le hizo perderse el Abierto de Australia y toda la primera parte de la temporada, viendo desde casa cómo Nadal se coronaba campeón en Melbourne. Sin rodaje cuando llegó Roland Garros, tampoco pudo hacer demasiado para evitar otro triunfo del manacorí.

En Wimbledon se acabó la racha de Djokovic sin ganar un 'grande', cosa que no hacía desde el año pasado en esa misma pista. Luego perdería la final del US Open 2021. Lo más probable es que no pueda competir en el torneo neoyorquino por las restricciones Covid y, por tanto, no podrá alcanzar a Nadal mínimo hasta el año que viene.

Los 21 de Novak Djokovic 1 Abierto de Australia 2008 vs Jo-Wilfried Tsonga: 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6



Tenía que ser Djokovic quien rompiera la racha de Roger Federer y Rafa Nadal, que desde el Abierto de Australia 2005 habían ganado todos los Grand Slam. El primero del serbio llegó en Melbourne, sin ceder ni un solo set hasta la final -incluyendo su victoria de semis ante Federer-. Su triunfo por el título fue contra el francés Jo-Wilfried Tsonga, en cuatro set. 2 Abierto de Australia 2011 vs Andy Murray: 6-4, 6-2 y 6-3



Tres años tuvo que esperar Djokovic para su segundo Grand Slam y su segundo Abierto de Australia. Su 2011 fue casi perfecto, ganando casi todo lo que jugaría ese año. En el Melbourne Park arrolló a todo aquel que se le puso de por medio, incluyendo a su rival en la final: Andy Murray. La victoria contra el tenista británico fue en tres set. 3 Wimbledon 2011 vs Rafael Nadal: 6-4, 6-1, 1-6 y 6-3



En Wimbledon 2011, Djokovic tenía la oportunidad de ser número 1 del mundo por primera vez en su carrera. Para conseguirlo debía llegar a la final, lo cual consiguió tras ganar a Tsonga en unas espectaculares semifinales (7-6(4), 6-2, 6-7(9) y 6-3). En la final se enfrentó al anterior campeón, Rafa Nadal. Le ganó y, desde entonces, es el único tenista junto a Federer que han ganado al manacorí en tres superficies diferentes. 4 US Open 2011 vs Rafael Nadal: 6-2, 6-4, 6-7(3) y 6-1



El US Open se le había resistido dos veces a Djokovic en las que llegó a la final, en 2007 y 2010 -perdiendo contra Federer y Nadal, respectivamente-. Ambos se cruzarían en su camino en 2011 y a ambos les ganaría. Primero al suizo en semis (6-7(7), 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5), remontando dos bolas de partido en contra, y luego tomándose la revancha contra el español en una final que se fue a cuatro set. 5 Abierto de Australia 2012 vs Rafael Nadal: 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5) y 7-5



La bestia negra de Nadal era Djokovic por aquel entonces. El español había perdido seis finales contra el serbio en 2011 -todas en las que se enfrentaron- y se volvían a ver las caras en el Abierto de Australia. Ambos jugarían la final más larga de un Grand Slam en la Era Open y el partido más largo del torneo aussie: 5 horas y 53 minutos. Ganó el serbio para alargar su buena racha 6 Abierto de Australia 2013 vs Andy Murray: 6-7(2), 7-6(3), 6-3 y 6-2



Tercer Abierto de Australia que Djokovic ganó consecutivamente. El camino al título dejó uno de los mejores partidos de la carrera del serbio, según él, en semis contra David Ferrer. Nole no dio opción al español arrollándole en tres set: 6-2, 6-2 y 6-1. En la final se midió contra Andy Murray, del que se vengaría tras caer ante en él en la final del anterior US Open. 7 Wimbledon 2014 vs Roger Federer: 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7 y 6-4



Djokovic lo pasó mal durante un largo periodo entre 2013 y 2014 en el que perdió tres finales de Grand Slam de forma consecutiva: Wimbledon 2013, Abierto de Estados Unidos 2013 y Roland Garros 2014. Se pudo redimir en la pista central del All England Club, donde por primera vez se medía a Federer en la final de Wimbledon. Le ganó en un partido de casi cuatro horas y recuperó el número 1 de la ATP para pesar de Nadal. 8 Abierto de Australia 2015 vs Andy Murray: 7-6(5), 6-7(4), 6-3 y 6-0



El idilio de Djokovic en Australia no tardó en volver. Después de caer por sorpresa en los cuartos de final de 2014, ante Wawrinka, Novak recuperó la corona un año más tarde. En la final se impuso a Murray en cuatro set y se convirtió en el primer jugador de la Era Open en ganar cinco veces este torneo, solo superado en la historia por Roy Emerson (seis títulos). 9 Wimbledon 2015 vs Roger Federer: 7-6(1), 6-7(10), 6-4 y 6-3



A Djokovic se le resistía un título y era el Roland Garros. En 2015 recibió otro mazazo al perder la final en París contra Wawrinka (6-4, 4-6, 3-6 y 4-6), siendo la tercera vez que se quedaba con la miel en los labios. En un gran 2015 se podría redimir ganando el siguiente Grand Slam, Wimbledon, imponiéndose a Federer en la final en un partido que no superó las tres horas. 10 US Open 2015 vs Roger Federer: 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4



En el US Open 2015 se repetiría la final de Wimbledon y el mismo resultado: victoria de Djokovic contra Federer en cuatro set. Lo llamativo de esa final es el número de break points que salvó el serbio (19 de 23), sacando de ahí la ventaja que le llevó a ganar el partido. En semifinales ya se había cargado al jugador de que defendía corona, Marin Cilic, sin darle opción alguna: 6-0, 6-1 y 6-2. 11 Abierto de Australia 2016 vs Andy Murray: 6-1, 7-5 y 7-6(3)



El récord de los seis títulos de Roy Emerson en el Abierto de Australia se quedó al borde de los cincuenta años (1967) sin que nadie lo igualara. Lo logró Djokovic en la edición de 2016, en la que ganó a Federer en semifinales y Andy Murray, en set corridos, en la final. El nuevo rey de Melbourne se alzaba en su trono y superaba la decena de Grand Slam conquistados. 12 Roland Garros 2016 vs Andy Murray: 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4



Djokovic pudo completar el Grand Slam Carrera, por fin, en 2016. Sin Nadal en el camino, cayendo el español en tercera ronda, Nole pudo levantar la Copa de los Mosqueteros tras ganar a Andy Murray en la final. La victoria significaba que el serbio había ganado cuatro 'grandes' seguidos entre el año anterior y ese, algo que solo habían logrado Don Budge (1937-1938) y Rod Laver (1962 y 1969). 13 Wimbledon 2018 vs Kevin Anderson: 6-2, 6-2 y 7-6(3)



La peor etapa de la carrera de Djokovic fue todo el 2017. Una lesión de codo le apartaba de las pistas y caía fuera del Top 10 de la ATP. Tardó más de dos años en ganar un Grand Slam respecto al último y fue en Wimbledon donde lo logró. El camino a la final dejó uno de los partidos más recordados en el AEC contra Rafa Nadal, extendiéndose por dos días y un total de 5 horas y 17 minutos: 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 y 10-8. Luego la final contra Kevin Anderson fue más bien un trámite. 14 US Open 2018 vs Juan Martín del Potro: 6-3, 7-6(4) y 6-3



El día que Djokovic igualó a su ídolo, Pete Sampras, fue el que ganó su tercer US Open. Empataba los 14 Grand Slam que ganó el estadounidense, después de imponerse en la final a Juan Martín del Potro en tres set. Aquella victoria le devolvería al Top 5 del ranking mundial un año después de salir de él. 15 Abierto de Australia 2019 vs Rafael Nadal: 6-3, 6-2 y 6-3



Para convertirse en el mayor dominador de la historia del Abierto de Australia, Djokovic cuajó una actuación perfecta en 2019. Ni sudó en semifinales -ganando al francés Lucas Pouille por 6-0 y doble 6-2- y en la final ganó también cómodamente a Nadal, que por primera vez perdía una final de Grand Slam en set corridos. Nole se ponía con 15 'grandes' a dos de Rafa (17) y cinco de un Federer (20) que ya no ganaría más hasta la actualidad. 16 Wimbledon 2019 vs Roger Federer: 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6 y 13-12(3)



La final más larga en la historia de Wimbledon la protagonizaron Djokovic y Federer en 2019. Durante casi cinco horas (4 horas y 55 minutos) ambos se embarcaron en un partido histórico que se llevó de forma agónica el serbio. Novak salvó dos puntos de campeonato en el quinto set y acabó venciendo ante la incredulidad de todo el mundo. Era su quinta corona en el All England Club. 17 Abierto de Australia 2020 vs Dominic Thiem: 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 4-6



Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de pasar en el mundo, pero en el Melbourne Park las cosas seguían como siempre a inicios de 2020. Djokovic volvía a ganar el título tras vencer a Federer en semis y a Dominic Thiem en una gran final a cinco sets. Aquella victoria le devolvió al número 1, pero el resto del año estuvo marcado por el parón por la pandemia y una polémica vuelta a la competición. Ni Roland Garros ni US Open serían para él, mientras que Wimbledon no se celebró. 18 Abierto de Australia 2021 vs Daniil Medvedev: 7-5, 6-2 y 6-2



El 2021 fue uno de los grandes años de Djokovic a nivel de victorias. El serbio fue el mejor en un calendario marcado por las fuertes medidas de seguridad contra la Covid. Empezó alzando el título en Australia, tras ganar a Medvedev en la final. Aquella victoria catapultó a Nole para que, menos de dos meses después, superara el récord de la Era Open de Federer de 310 semanas como número 1 del mundo. 19 Roland Garros 2021 vs Stefanos Tsitsipas: 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 4-6



La tercera derrota de Rafa Nadal en Roland Garros llegó en 2021. Djokovic, que ya le ganó en cuartos de final en 2015, se impuso en una épica semifinal de cuatro set. A diferencia de aquella victoria seis años atrás, esta vez Nole sí la aprovechó para catapultarse hacia el título. Tuvo que sufrir, eso sí, ya que en la final contra Tsitsipas debería remontar un 2-0 en contra. Novak sería el primero de la Era Open en ganar dos veces los cuatro majors. 20 Wimbledon 2021 vs Matteo Berrettini: 6-7(4), 6-4, 6-4 y 6-3



En Wimbledon se empezó a creer que sería el año natural en el que Djokovic ganaría los cuatro Grand Slam. Su sexto título en el torneo londinense llegó tras ganar a Matteo Berrettini en la final. Meses más tarde, habiendo fracasado en los Juegos de Tokio, Nole llegaría también a la final del US Open. Medvedev y la presión le pudieron, quedándose a las puertas de otro récord histórico: romper el empate a 20 'grandes' que había entre Federer, Nadal y él como los tenistas masculinos más laureados. 21 Wimbledon 2022 vs Nick Kyrgios: 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(3)



Poco pudo hacer un debutante Nick Kyrgios en finales de Grand Slam. El serbio perdió el primer set pero no dio muchas más oportunidades al australiano. Novak Djokovic lograba así firmar su séptimo título de Wimbledon y su 21º Grand Slam. Una de las ediciones más polémicas de la historia del torneo británico por el veto a los deportistas rusos y bielorrusos finalmente fue todo un espectáculo deportivo, aunque la tan ansiada final entre Djokovic y Nadal no fue posible por culpa de una lesión del balear antes de la semifinal que dio el paso automático a Kyrgios.

