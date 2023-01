Djokovic: "Cuando otros se lesionan son las víctimas, pero si se trata de mí, entonces estoy fingiendo"

Novak Djokovic ha explotado. El tenista serbio se ha hartado de todos aquellos que dudan de sus lesiones y ha decidido hablar alto y claro. El campeón de 21 torneos del Grand Slam ha querido dejar de manera nítida y contundente su opinión sobre aquellos que siguen diciendo que fingen sus molestias musculares.

El jugador balcánico se encuentra a tan solo tres partidos de igualar a Rafa Nadal como el tenista con más Grand Slam de la historia. El primero de ellos será ante Rublev, en un duelo que medirá al cuarto y al quinto cabeza de serie del torneo, dos de los mayores favoritos a levantar el título después de que por el camino hayan caído estrellas como el propio Rafa o como Daniil Medvedev.

Sin embargo, antes de saltar a la pista contra el jugador ruso, 'Nole' ha querido pasar factura a todos sus críticos y ha expresado su disconformidad sobre un asunto que le empieza a preocupar. Considera que existe una corriente negativa a su alrededor de aquellos que ven a jugadores lesionados como víctimas, pero que mantienen que él finge.

En estos momentos se encuentra tocado de manera importante de su muslo izquierdo tras una lesión que se produjo en la final del torneo preparatorio del Abierto de Australia celebrado en Adelaida. Desde entonces se encuentra tomando antiinflamatorios y luce un aparatoso vendaje en su pierna: "No me gusta tomar nada, pero en estos momentos tengo que hacerlo".

Djokovic, dolido en Australia

'Nole' se resintió de estos problemas en uno de sus últimos entrenamientos antes de hacer su debut en el primer 'Grande' del año y por eso no ha vuelto a hacer ni una sola práctica a mucho nivel desde que empezó el torneo. Dedica los días que no tiene que jugar partido a descansar y a intentar recuperar.

Una situación que no es nueva para él, ya que en la edición del 2021 superó una lesión abdominal para terminar levantando la copa. En 2022 no jugó por la polémica anti vacunas que protagonizó y que le provocó una expulsión del país. Ahora, en 2023 sueña con la machada para responder a sus críticos: "Nadie cuestiona las lesiones de otros, sólo las mías. Que sigan dudando los que quieran hacerlo".

Este último mensaje parece señalar claramente a su gran rival en el circuito, Rafa Nadal, quien ha estado tocado por las lesiones a lo largo de su carrera, pero especialmente en esta última etapa. Mientras todos piensan que la retirada del balear está cercana, a Novak le molesta que no se confíe en su palabra. Nadal sufrió una lesión muscular en segunda ronda que le tendrá fuera de las pistas durante casi dos meses.

Ahora, Djokovic ha asegurado que incluso se plantea sacar a la luz las pruebas de sus lesiones para responder a todos aquellos que ponen la duda sobre sus testimonios y partes médicos: "Cuando otros caen lesionados son las víctimas, pero si se trata de mí, entonces estoy fingiendo. Me parece interesante. No necesito probar nada a nadie. Pero tengo la resonancia magnética de este año y la del abdominal. Estarán en mi documental si me apetece enseñarlas".

