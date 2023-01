De la Mata, el futbolista del Formentera que salvó la vida a una niña con la Maniobra de Heimlich

El partido entre el Peña Deportiva y el Formentera, correspondiente a la jornada 18 del Grupo III de la Segunda RFEF estaba pensado para que fuera una fiesta del fútbol balear. Sin embargo, pudo convertirse en la antesala de una terrible tragedia de no haber sido por la providencial aparición de Diego de la Mata.

El Peña Deportiva se llevó el triunfo, pero el resultado casi era lo de menos. El buen rollo que reina entre ambos equipos había dado pie a que se organizara una gran paella multitudinaria tras el encuentro para celebrar esa fiesta que ambos clubes querían dar como muestra de buena relación y cordialidad.

Sin embargo, durante dicha comida, se vivieron momentos de auténtico drama. La hija de unos de los directivos del Peña Deportiva se atragantó mientras degustaba la deliciosa paella. En ese momento, Diego de la Mata, jugador del equipo rival y que se había percatado perfectamente de lo que estaba sucediendo, decidió actuar con decisión.

[Vergonzosa pelea en un partido de fútbol de categorías inferiores entre el Écija y el CD Mairena]

Diego acudió rápidamente a su ayuda, se abalanzó sobre la joven y le practicó la famosa Maniobra de Hemlich. Una actuación clave, ya que en el momento en el que el jugador del Formentera llegó hasta la niña, esta se estaba quedando ya sin aire. Unos segundos más de dudas y quizás el encuentro hubiera terminado en tragedia.

Diego de la Mata celebra un gol con algunos compañeros SD Formentera

Saber actuar bajo presión

El lateral del Formentera apareció como salvador, pero él mismo ha reconocido en declaraciones al diario MARCA que se puso realmente nervioso y agobiado porque no sabía si podría salvar a la pequeña en un momento de tanta tensión: "Se estaba quedando sin respiración, tenía que hacer algo".

[Brutal agresión de un directivo del CD Sanlúcar a un árbitro en un partido de categoría juvenil]

"Me pillé una buena sudada. Me sentí bien porque vi que la chica estaba sufriendo un montón. No podía hacérselo más despacio porque lo principal era sacárselo o que lo tragase, romperle una costilla o causarle otro daño era un mal menor".

Gracias a su rápida intervención, la chica pudo deshacerse del trozo de comida que se había atravesado en su garganta y poco a poco fue recuperando el ritmo respiratorio y recobrando la calma después de haber sido víctima de un susto tremendo. De la Mata, nacido en Salamanca, se convirtió en el héroe inesperado de una celebración que, por suerte, pudo terminar bien.

[Pánico en la NFL: Damar Hamlin colapsa tras recibir un golpe y se encuentra en estado crítico]

Después de la vital actuación de Diego, la joven fue atendida por los servicios médicos desplazados hasta el lugar de los hechos. Ya se recupera del susto, aunque sufre una pequeña lesión ya que algo se le quedó clavado en la garganta. De la Mata pudo hablar con el padre de la chica, directivo del Peña Deportiva, tras lo sucedido y todo el mundo le transmitió su agradecimiento por su decisiva actuación.

Detrás de este milagro se encuentra una formación que a Diego le ha sido muy útil para salvar una vida. Tiene el título de socorrista y ha hecho varios cursos de primeros auxilios, por lo que contaba con los conocimientos necesarios para intervenir en un momento así. Además, es la segunda vez que De la Mata consigue salvar la vida de una persona, ya que en una de sus jornadas como socorrista pudo salvar a un anciano mediante una reanimación cardiopulmonar que también terminó satisfactoriamente. El salmantino es estrella dentro y fuera del césped.

Sigue los temas que te interesan