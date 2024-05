El camino de Rafa Nadal todavía no ha terminado: ahora Roma y sus dudas sobre Roland Garros

Uno de los momentos más emotivos en la legendaria carrera de Rafa Nadal (Manacor, 1986) quedó grabado este martes en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid. Su despedida del torneo de la capital -el que más ha disputado a lo largo de su trayectoria-, pero como dijo Rafa "esto no es el final". Nadal mira hacia delante y ya tiene su siguiente reto: Roma (8-19 de abril).

Nadal ha pasado de perder "con los chicos de la Academia" de Manacor, como contó días atrás, a volver a sentirse competitivo. Tres semanas antes de jugar en Madrid, Rafa no sabía siquiera si iba a volver a jugar un partido oficial. Fue a Barcelona a jugar el Godó sin grandes expectativas y, tras dos partidos sintiéndose limitado, salió con las mismas sensaciones.

Pero el Mutua Madrid Open ha sido diferente para él. Nadal ha cerrado su participación en el torneo disputando cuatro partidos y sumando ocho horas de juego en pista. Nada que ver con su pretensión inicial, como decía en vísperas a su debut contra el jovencísimo Darwin Blanch: "Saltaré a la pista porque es mi última vez en Madrid, así no jugaría en Roland Garros".

La prueba definitiva la superó esta semana. El lunes logró vencer a Pedro Cachín en un exigente partido que se fue a las tres horas, lo más parecido que se puede encontrar a lo que es un Grand Slam. Nadal tenía serias dudas sobre cómo respondería su cuerpo de cara al día siguiente, para afrontar de noche su duelo de octavos contra Jiri Lehecka, y el resultado fue más que positivo.

"He dado pasos adelante en todos los sentidos y ahora tenemos que consolidar estos avances. Llegué a Madrid con dudas en todos los sentidos y me voy con menos dudas. El primer set con Lehecka ha sido el mejor que jugué desde que volví a competir. Es el día que estaba mejor posicionado en pista", relató Rafa.

Rafa Nadal, en la rueda de prensa de Mutua Madrid Open Europa Press

Las condiciones han mejorado para Nadal y viajaré este fin de semana a Roma con el objetivo de consolidarlas. Cuando llegó a Madrid no se veía para competir en Roland Garros y ahora mira con optimismo al torneo del Foro Itálico para prepararse de cara a París. La decisión, eso sí, no la tomará hasta comprobar sus sensaciones sobre la arcilla romana.

El Masters 1.000 de Roma, el cual Nadal ha ganado hasta en diez ocasiones a lo largo de su carrera, arranca el miércoles 8 de mayo y Rafa, que ha de jugar la primera ronda, podría debutar el jueves. Tendrá previamente unos días para entrenar en el Foro después de haber descansado tras el esfuerzo realizado en Madrid.

El gran objetivo de Nadal es Roland Garros, pero no para ir sólo por última vez a jugarlo. Rafa quiere volver a pelear por un título que ha levantado catorce veces y que le ha encumbrado como la leyenda que es. Lo dijo cuando se despidió del último Godó: "No era hoy el día que tenía que dejarlo todo y morir. En París que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento".

Nadal no se podía permitir jugar un partido de tres horas en Barcelona y ahora sí. Está más cerca de sentirse preparado para el reto de Roland Garros, pero se da de margen el Masters de Roma para confirmarlo. Además, en su manera natural de asumir la fase en la que está tiene claro que "no se acaba el mundo con Roland Garros". La organización del torneo, por lo pronto, descarta otorgarle un puesto como cabeza de serie y 'cruza los dedos' para que Rafa pueda estar.

Los JJOO, la Laver... ¿y la Davis?

Además, juegue o no juegue Roland Garros, y salvo otra desgracia en forma de lesión, tampoco ese será su final. Nadal tiene claro que, por delante, hay otros formatos para jugar antes de su despedida final. Uno de ellos se celebrará también en París, los Juegos Olímpicos 2024. Sobre jugar el cuadro individual no se ha pronunciado por ahora, pero sí lo ha hecho en cuanto a jugar el dobles con Carlos Alcaraz. Es una ilusión para ambos y Rafa, incluso, ha llegado a proponerle públicamente probarse como pareja en algún torneo previo -que sería en certámenes posteriores a Roland Garros-.

Nadal también está en la lista de confirmados para jugar la Laver Cup de este año, que se disputará del 20 al 22 de septiembre. Rafa representará al equipo europeo junto a Alcaraz, Medvedev o Zverev en un torneo que ya despidió hace dos años a Roger Federer, su impulsor.

Y hay un as que guardaría bajo la manga Nadal, que aseguró que el Masters de Madrid no tiene por qué haber sido su despedida como tenista profesional en España. La razón es la Copa Davis, que del 19 al 24 de noviembre celebrará su fase final en Málaga. "La Davis no está descartada al 100 por 100. Ahora mismo es una utopía. No quiero decir palabras que vayan en mi contra".