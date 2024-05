La redención de Yabusele: de su cruce de cables ante Partizán a llevar al Real Madrid a otra Final Four

El Real Madrid se clasificó para su décima Final Four en las últimas trece ediciones de la Euroliga y lo hizo tras vencer a Baskonia en el tercer partido de la serie. El choque se acabó decidiendo en unos intensos minutos finales y hubo una figura que destacó por encima de los demás: Guerschon Yabusele.

El ala pívot francés se convirtió en el líder del Real Madrid y finalizó el partido con 23 puntos. El galo está realizando un final de temporada soberbio y emergió en el Buesa Arena durante el último cuarto para guiar al conjunto blanco hacia una nueva victoria en la Euroliga.

Una actuación en el último partido de los cuartos de la Euroliga que contrasta enormemente con lo ocurrido en esta misma eliminatoria la pasada temporada. En el cruce contra Partizán de Belgrado del curso anterior, Yabusele fue protagonista, pero en el sentido negativo. El francés se ensañó con Dante Exum, al que llegó a realizar una llave en la pista, y fue sancionado, perdiéndose los partidos en los que el Real Madrid se alzó campeón de Europa.

Frente a Baskonia, Yabusele se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa vitoriana. El jugador francés se alzó con el liderazgo del equipo en la pista cuando peor lo estaban pasando los suyos para rescatar una victoria que puso el punto final a la serie.

Si el Real Madrid está en la Final Four de Berlín sin pasar más tiempo del debido sobre la pista es gracias a que Yabusele ha carburado. En el Buesa Arena acumuló la mayor parte de sus puntos en los minutos 'calientes'. Anotó dos triples clave en el tercer cuarto y en el parcial definitivo hizo 11 de sus 23 puntos finales.

La redención

Hace apenas un año Guerschon Yabusele era sancionado cinco partidos por los bochornosos actos vividos durante la disputa del segundo partido de la serie de playoffs entre Real Madrid y Partizán de Belgrado. Un castigo proporcionado para el jugador francés, que perdió la cabeza al realizar una llave a Dante Exum.

Eso supuso un antes y un después para el jugador del Real Madrid. Sus actos le pusieron bajo la lupa y quedó gravemente señalado por aquella acción. Ahora, un año después, todo parece haber quedado atrás mientras Yabusele rinde a un gran nivel en la pista.

Yabusele, en el centro de la tangana durante el partido contra Partizán en 2023 EFE

A lo largo de toda la temporada, el ala pívot francés se ha mostrado muy consistente en los playoffs de la Euroliga. Ha dado un paso al frente en rebote e implicación defensiva. Su actuación en el Buesa Arena fue vital para el Real Madrid: 23 puntos y 26 de valoración en un duelo clave para evitar que su rival pudiese soñar con dar la campanada.

Y es que Yabusele ha ido de menos a más en este cruce. Su primer partido frente a Baskonia fue menos brillante en anotación, quedándose solo en 7 puntos, pero se marchó hasta los 7 rebotes. En el segundo, subió el nivel y anotó 16 para finalizar con 20 de valoración.

En el último y definitivo, completó una hoja de estadísticas brillante: 23 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 26 de valoración. Aportó en defensa y abrió espacios en ataque, anotando de tres y realizando entradas poderosas a canasta. En pocas palabras, fue una vez más una pesadilla para Baskonia. Esta temporada, Guerschon ha sido el MVP en los tres partidos del Madrid jugados en Vitoria.

Entonces se puede decir que Yabusele ha logrado su particular redención y está listo para aportar al Real Madrid a todos los niveles. Él no pudo estar en la Final Four de la pasada temporada, pero está dispuesto a llevar de nuevo al conjunto blanco a la cima europea.