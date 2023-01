Joana Sanz, pareja de Dani Alves, se derrumba en un vídeo: "Corazón, aguanta tanto dolor"

"Corazón, aguanta tanto dolor", es el nombre del vídeo que Joana Sanz ha publicado en sus redes sociales. La mujer de Dani Alves, futbolista brasileño que se encuentra en prisión tras haber sido acusado de agresión sexual contra una chica en una discoteca de Barcelona, lo está pasando realmente mal como ella mismo ha reconocido.

Una vez salió a la luz el caso de la detención de Alves, uno de los rostros más buscados fue el suyo como compañera sentimental del futbolista. Aunque tardó en manifestarse públicamente, Joana compartió un mensaje a través de sus redes sociales para pedir respeto por su situación, ya que no solo está pasando por un mal momento por el escándalo que ha salpicado a su marido.

Tal y como ella misma ha confesado, no hace mucho que perdió a uno de los pilares de su vida, su madre. Por ello, este segundo golpe ha sido todavía más difícil de sobrellevar para ella. Ahora, la pareja del futbolista, quien tiene a su exmujer como su representante, ha querido publicar un nuevo vídeo para comunicar cómo se siente después de los últimos avances que han salido en relación a la investigación sobre la supuesta agresión sexual cometida por el jugador.

Primero decidió publicar un mensaje desgarrador de tan solo cuatro palabras, ese "corazón, aguanta tanto dolor" que tan viral se ha hecho en redes sociales. Acto seguido, subió un vídeo en el que se la pudo ver completamente destrozada y derrumbada. Joana no ocultó sus sentimientos y se quiso mostrar tal y cómo se siente ahora mismo.

El mensaje de Joana

"He querido grabar este vídeo para que me vean. Sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima. Quiero agradecer de palabra a tantas personas que me está apoyando. Tengo unos mensajes preciosos. Me reconfortan mucho. Muchas gracias".

Un mensaje enviado a sus más de 800.000 seguidores y en el que, curiosamente, no menciona en ningún momento a Dani Alves, algo que no ha pasado desapercibido para nadie. Joana es española, canaria, y a sus 30 años es modelo profesional. Ella misma se define como "una mujer de negocios alrededor del mundo" y se suele mostrar muy activa en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con marcas como Jimmy Choo, YSL Beauty, L'Oréal hair, Philip Plein, Yamamay, Ermanno Scervino, Sony Xperia o Samsung y se casó con Dani Alves en el año 2017 en Formentera. Ahora se encuentra intentando superar este doloroso golpe después de que su marido se encuentre detenido en la prisión de Brians 2 de Barcelona después de haber sido acusado de agresión sexual por una joven en unos hechos que se habrían producido en la noche del 30 al 31 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño se enfrenta a una pena de entre cuatro y doce años de cárcel.

