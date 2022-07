La batalla épica por ser el rey del tenis: Djokovic con 21 Grand Slam le pisa los talones a Nadal con 22

Abierto de Australia 2013

vs Andy Murray 6-7(2), 7-6(3), 6-3 y 6-2 Tercer Abierto de Australia que Djokovic ganó consecutivamente. El camino al título dejó uno de los mejores partidos de la carrera del serbio, según él, en semis contra David Ferrer. Nole no dio opción al español arrollándole en tres set: 6-2, 6-2 y 6-1. En la final se midió contra Andy Murray, del que se vengaría tras caer ante en él en la final del anterior US Open.