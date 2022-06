Federer se deshace en elogios de Nadal y pone fecha a su vuelta

La relación entre Roger Federer y Rafa Nadal va mucho más allá de la rivalidad deportiva. Ambos tienen una gran química fuera de las pistas y siempre que pueden dedican alguna palabra de elogio a su adversario, y el último en hacerlo ha sido Federer tras el reciente Roland Garros de Nadal.

En una entrevista en el diario suizo Tages-Anzeiger el tenista helvético ha señalado que: "Es increíble lo que ha conseguido. El récord de Grand Slam de Sampras que batí era de 14 títulos y ahora él ha ganado 14 veces Roland Garros. Estoy feliz por él, me quito el sombrero. Después de la décima, de la undécima vez que ganó, pensé: 'No puede ser'. ¡Y sigue subiendo el listón! Es enorme".

De hecho, el propio Rafa Nadal habló tras conquistar la 14ª copa de los mosqueteros del gesto que tuvo con él Roger Federer: "Roger y yo estuvimos en el Consejo de Jugadores y habíamos hablado el día previo al partido contra Novak porque había una reunión del Consejo y hoy -por el domingo- me ha mandado un mensaje después del partido. Hemos tenido siempre una relación fluida, buena y con un feeling especial", reconocía el balear para Sky Italia después de ganar en tres sets a Casper Ruud.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

Un cariño que va más allá de la competencia entre los dos y Djokovic, que pelean por ver quién será el tenista con más Grand Slam de la historia. Por el momento el español está en cabeza con 22, mientras que el suizo y el serbio cuentan con 20. Federer, que este verano cumplirá 41 años y lleva muchos meses fuera de las pistas, parte con desventaja en esa pelea, pero no se rinde y quiere volver.

En cualquier caso, cabe recordar el palmarés que ha acumulado hasta ahora el tenista de Basilea: seis Abiertos de Australia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), un Roland Garros (2009), ocho Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017) y cinco Abiertos de Estado Unidos (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). De hecho, Roger Federer es el segundo tenista más veterano en levantar un 'grande' (36 años y cinco meses), solo por detrás de Ken Rosewall, que lo hizo con 37 años y un mes.

Objetivo 2023

El gran objetivo de Federer es recuperarse de todas sus molestias físicas y estar a tope en 2023, pero espera poder competir ya este mismo 2022 en la Laver Cup y Basilea. "Sí, desde luego. No sé dónde ni cómo, pero es la idea. Por ahora no he planificado más allá de la Laver Cup y de Basilea, que dará por finalizada la temporada. Para mí es importante ponerme en forma y entrenar al máximo. Cuando lo logre, escogeré los torneos en los que quiera jugar".

Tiene claro que su intento de regreso este año pasa por intentar volver a coger ritmo de competición. "La Laver Cup es un buen inicio porque no hay que jugar cinco partidos en seis días. Quiero ser capaz de hacer eso en Basilea. Pero vengo de un periodo largo sin jugar", ha asegurado.

