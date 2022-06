Salihamidzic, sobre el caso Lewandowski: "Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán un poco"

El caso Lewandowski suma un nuevo capítulo más. El delantero polaco, que ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere seguir en el Bayern, aún tiene que convencer a su club de que le venda, algo que parece complicado en estos momentos.

El principal interesado, el FC Barcelona, está atento a cada movimiento de este culebrón, y el último lo ha protagonizado Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern: "Tiene contrato con nosotros hasta 2023 y estamos muy contentos de que siga aquí. Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán. Sabemos lo que tenemos con él y él sabe lo que tiene aquí. Hablamos de sus declaraciones públicas y de que todos tendríamos que calmarnos", ha dicho en Bild.

Precisamente desde el Camp Nou saben del deseo del futbolista de vestir de azulgrana, pero, de momento, el club mantiene un perfil bajo. Laporta se ha negado recientemente a hablar públicamente del fichaje, para evitar enfrentarse con el Bayern. "No vamos a hablar de él porque sería una falta de respeto hacia el Bayern", dijo el presidente del Barça.

Robert Lewandowski, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021/2022 Swen Pförtner / dpa

El que más presión está ejerciendo es el delantero polaco, que desde que finalizó la Bundesliga ha hablado y mucho de sus ganas de marcharse: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento. Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", decía Lewandowski esta misma semana.

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", añadió el '9'.

El PSG, al acecho

En este momento de mercado parecía que el Barça tenía vía libre hacia el polaco, pero en los últimos días han surgido rumores que indicaban que el PSG también estaba interesado en sumarle a su plantilla.

Así lo asegura el diario L'Équipe, que apunta que el PSG está interesado en el fichaje de Robert Lewandowski para reforzar su línea ofensiva. Pero, incluso en esta información, se asegura que en París son conscientes de las dificultades de la operación, y que el atacante prefiere al Barça.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich. REUTERS

"Aprecio mucho al Bayern y a esta ciudad, ha sido un hogar para mí, pero las rupturas son parte del fútbol y yo necesito un cambio mental, prefiero decir lo que pienso. Sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos", ha dicho el 9' del campeón de la Bundesliga.

Sin embargo, el Bayern no se da por vencido y planifica la siguiente temporada con el polaco. Hace unos días, Herbert Hainer, presidente del Bayern, también dijo en una entrevista en Bild estar "convencido" de que Robert Lewandowski continuará en el equipo bávaro la próxima campaña.

