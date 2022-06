Así ven Carlos Moyá y Pedro Clar, entrenadores de Nadal y Ruud, la final de Roland Garros

Esta edición de Roland Garros ha dejado grandes momentos para el recuerdo, pero aún queda el plato fuerte. Rafael Nadal y Casper Ruud se verán las caras en la final del cuadro masculino. El duelo que puede coronar al tenista español como campeón por 14ª vez de Roland Garros, y el que sería su 22º título de Grand Slam, guarda aún más emociones.

Hay algo que une con fuerza a los dos tenistas que se disputarán este domingo la Copa de los Mosqueteros en París: tanto Rafael Nadal como Casper Ruud entrenan en la Rafa Nadal Academy by Movistar, fortaleza del campeón de 21 grandes en Manacor.

Antes del cruce, Carlos Moyà y Casper Ruud, entrenadores del español y del noruego respectivamente, analizaron los detalles del partido para EL ESPAÑOL.

Carlos Moyà. Queda trabajo por hacer y es el más importante: cerrar el torneo. Vamos a ver cómo va mañana. Hay mucho desgaste, pero es el último esfuerzo.

Pedro Clar. Creo que Casper está haciendo un torneo espectacular. El objetivo principal era ir partido a partido, ya que al jugarse a cinco sets la exigencia tanto física como mental es muy alta, y hay que intentar ser lo más regular posible para que los partidos vayan cayendo de tu lado. Ha logrado competir a un nivel muy alto durante todo el torneo y especialmente en semifinales. Considero que ha sabido gestionar muy bien la parte emocional para poder desarrollar su mejor tenis.

Casper Ruud celebra su victoria contra Marin Cilic en Roland Garros Reuters

C.M. En nuestro caso, no es la manera deseada de llegar a una final. Lo sentimos mucho por Zverev y le deseamos una pronta recuperación. Hasta ese momento, Rafa hizo un ejercicio de supervivencia brutal sin jugar su mejor tenis. Una épica impresionante para llegar hasta el momento donde Zverev se lesionó.

P.C. Para nosotros, llegar a una final de Grand Slam supone un sueño hecho realidad para cualquier tenista, así como también para cualquier entrenador, y especialmente para Casper llegar a la final de Roland Garros y poder disputarla contra Rafa, su ídolo desde pequeño, es algo que nunca olvidará.

C.M. Cada partido que Rafa salva aquí es como una transformación en un nuevo jugador. Está claro que no jugó su mejor encuentro ante Zverev, pero esto es Roland Garros y él es Rafa Nadal. Eso lo que digo siempre.

Rafa Nadal golpea la bola. REUTERS

P.C. Creo que verse en una final de Grand Slam es la mayor de las recompensas al trabajo y sacrificio de toda una vida para Casper. Hay muchas emociones a flor de piel, la satisfacción profesional es enorme y todos estamos muy orgullosos de su trabajo y constancia para llegar hasta aquí, ya que estamos viviendo el mejor momento de su carrera.

C.M. Los que estamos alrededor de Rafa sabemos lo bueno que es Casper. Le respetamos mucho y anticipamos una batalla larga y dura. Es un tenista que conoce bien los entresijos de esta superficie y nos espera un partido muy duro.

P.C. De su juego destacaría su regularidad, el golpe de derecha y su saque. Creo que entre las cosas que ha progresado más están la agresividad y su estabilidad emocional, lo que le ha hecho convertirse en un jugador difícil de batir para cualquier rival. Igualmente, considero que ha mejorado el revés y físicamente es un jugador más completo.

Rafael Nadal y Casper Ruud, en la Rafael Nadal Academy en 2019

C.M. Está con mucha confianza. Es el tenista con un juego más 'terrícola' del circuito. Esperamos una batalla del fondo de la pista, con intercambios largos.

P.C. Han entrenado muchas veces juntos y es cierto que se conocen muy bien. Se respetan mutuamente y seguro que veremos una gran final, con puntos muy disputados, ya que el juego de ambos se basa en ser agresivos desde el fondo de la pista. Creo que será un partido muy emocionante para ambos y que gracias a ellos lo recordaremos siempre.

C.M. No hemos hablado de los 22 grandes. Obviamente, está en el horizonte, pero eso sería añadir más presión a Rafa. No es necesario. El hecho de ganar 13 Roland Garros, quizás 14 mañana,… es casi imposible de batir. En 17 años, con todas las lesiones que ha tenido, no ha salido de los 10 mejores ni una semana y ha conseguido todo esto. Es impresionante.

