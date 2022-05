Putin 'ficha' a Djokovic en su batalla contra el veto a los tenistas rusos: torneo en Moscú ajeno a la ATP

La amenaza que Vladimir Putin hizo hace unos días de impulsar competiciones propias ante el veto contra los deportistas rusos sigue cumpliéndose. La última invención es de la Federación Rusa de Tenis, el deporte que más se está cebando con los profesionales de este país que no podrán acudir a Wimbledon. El ente del país siberiano va a organizar un torneo en Moscú y tienen claro quién quiere que sea la gran estrella de la cita: Novak Djokovic.

Vladimir Kamelzon, miembro de la Federación Rusa de Tenis, anunció que sigue adelante el plan de celebrar un Campeonato Abierto de Tenis de Moscú. El Torneo de Moscú, una cita que está dentro del calendario de la ATP en la categoría 250 también conocida como VTB Kremlin Cup, está previsto para octubre y de hecho permaneció en el calendario tras la invasión de Rusia a Ucrania. La asociación internacional suspendió un torneo Challenger en esta ciudad, pero la idea es crear un nuevo certamen.

En esta prueba se darán cita jugadores de Bielorrusia, China, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía y "otros países". El torneo, que ha sido anunciado para verano y con unas fechas que acondicionarán para molestar lo menos posible a los tenistas con otras citas, ha invitado a Djokovic "no como un invitado de honor, si no como un jugador", según explicó Kamelzon. Es una clara provocación con el objetivo de seguir poniendo un telón de acero en el deporte.

A base de piropos

Rusia le está tirando la caña a Djokovic con mensajes halagadores, sobre todo por lo sucedido a comienzos de año con su condición de no vacunado. "Creo que Djokovic debería jugar en todas partes. Es la primera raqueta del mundo. Djokovic ha demostrado que es una persona independiente. Es único, tiene su propia opinión. Djokovic sabe defender su justicia. A mis ojos, es el jugador número uno en la historia del tenis", exponía Kamelzon en su entrevista con Yegor Kabak.

Rusia tiene en el torneo de San Petersburgo, otro 250, su cita más importante. También se celebra en octubre y sigue en el calendario de la ATP por el momento. Los rusos llevan mucho tiempo intentando que Djokovic acuda a uno de estos torneos, pero nunca lo han conseguido. Es un momento de la temporada en el que el US Open y la gira norteamericana centran toda la atención. Además, los tenistas llegan al final del año con mucha carga encima. Quizá la poca presencia del serbio durante el año le llame la atención.

Djokovic, en el ATP de Belgrado EFE

La cuestión está en que se tratará de un torneo fuera del calendario ATP. Cabe recordar que Djokovic también impulsó una asociación de tenistas ajena a la tradicional: la PTPA. En septiembre de 2021 creaban una junta de asesores que se vio como el primer paso hacia una profesionalización total de la estructura gobernante. Entre los próximos pasos de la organización hay uno absolutamente clave: dejar una estructura operativa y organizacional establecida de cara a los próximos años.

Kamelzon anunciaba también que Djokovic no es el único tenista con el que están hablando. "¿Estamos negociando con alguno de los mejores tenistas además de Novak? Estamos negociando con muchos. Sin embargo, cuando estamos negociando no lo hacemos público", concretó. Teniendo esto en cuenta, parece que lo del serbio está muy avanzado ya que, de lo contrario, no habrían puesto el nombre del número uno del mundo sobre el cartel.

Más torneos

El miembro de la Federación Rusa de Tenis quiso dejar claro que no están "haciendo política" con estos torneos. "Nos dedicamos solo al tenis, porque es un deporte único que no puede estar en la política de ninguna manera", sentencia Kamelzon. En TASS, este mismo hombre también aseguró que seguirán trabajando en la creación de nuevas citas: "Nos vemos obligados, por los ataques al deporte ruso, a hacer un calendario bajo el cual seguiremos trabajando".

Hay una cuestión que los rusos están poniendo por encima de todo: "El desarrollo del tenis infantil". Kamelzon asegura que el mismo presidente de la Federación Rusa de Tenis, Shamil Tarpischev, se está involucrando en la creación de más citas para que todos los tenistas puedan seguir desarrollándose compitiendo. Aún así, es evidente el peso de la política en todas estas decisiones. Es por una razón política por la que no pueden jugar los profesionales de este país en Wimbledon.

Putin quiere tener de su lado a todos los deportistas que, ya sea por miedo o por una creencia real, le han apoyado en su decisión de invadir Ucrania. A través de mensajes en los que no condenan estas actuaciones, en los que solo hablan de "paz" pero no piden respetar las fronteras establecidas hasta ahora, el presidente ruso ha encontrado otra refrenda a sus movimientos. Quizá las posibles penas de cárcel a las que pueden ser sometidos les amedrenten.

Guerra Rusia -Ucrania

