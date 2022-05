La filosofía de Todd Boehly para reconstruir el Chelsea tras Abramovich: menos dinero y más aficionados

Todd Boehly es el candidato elegido para la compra del Chelsea. Todavía no se ha confirmado, pero sí se ha conocido que su alternativa a Roman Abramovich es la ganadora del proceso de venta que se ha alargado durante los últimos meses. El empresario es muy respetado en Estados Unidos, donde ha elevado a Los Angeles Dodgers a la categoría de leyenda.

Ahora quiere dar el salto al fútbol. Más en concreto a la Premier League. El propio Todd Boehly ya ha hablado de la liga inglesa: "La Premier League es similar. Si miras la forma en que funciona, para ser una de las grandes marcas, tienes una ventaja estructural. Y para nosotros, siempre estamos buscando ventajas estructurales".

Unas ventajas estructurales que permitirán trasladar su filosofía al otro lado del Atlántico. Porque si por algo se caracteriza su gestión es por poner precios para todos los públicos. Los precios de los Dodgers son los más bajos de toda la liga de béisbol. A menos dinero, más aficionados listos para acudir a la llamada de su equipo. La era post Abramovich parece arrancar con un presumible nuevo dueño que ya se ha ganado a la hinchada blue.

El 'Plan Boehly'

4000 millones de euros es la oferta que el grupo liderado por Todd Boehly puso sobre la mesa para adelantarse a sus rivales en la carrera. Junto a él, el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, la afamada ejecutiva Barbara Charone, el empresario británico Jonathan Goldstein y el periodista británico Daniel Finkelstein. La cara más visible es y será la del jefe de los Dodgers y también accionista de Los Angeles Lakers.

Todd Boehly, durante un acto REUTERS

Con su trayectoria en deportes como el béisbol o el baloncesto, el salto al fútbol es el siguiente paso que quería dar. Y que no ha ocultado. Conocedor de que la venta favorita era para un millonario de Estados Unidos, se encaminó para ganar la puja. Pero es que, además, tiene un plan que pasa por lo que él considera más importante dentro del deporte: los aficionados.

En We Ain't Got No History, el propio Todd Boehly señaló que "no hay nada como los deportes para despertar la pasión". "Si tienes pasión, entonces tienes gente que se preocupa por las cosas", agregó el empresario. Esta es la premisa de su filosofía: lo primero son los aficionados. La gente de a pie. Y para ello, qué mejor lanzamiento que precios asequibles para poder disfrutar de tus ídolos.

Los Angeles Dodgers poseen los precios más baratos de toda la Major League Baseball (MLB). "Si tienes gente que se preocupa por las cosas, tienes una gran oportunidad. Y, realmente, se trata de conservar eso, ese acceso, esa oportunidad. Por ejemplo, tendremos 4 millones de personas viniendo al Dodger Stadium este año. Nuestro objetivo es brindarles a todos ellos la mejor experiencia posible", comentó.

"Tenemos todavía las entradas más asequibles de la liga, básicamente. Y eso en un estadio que se llena regularmente", continuó Todd Bohley. Un menos es más en toda regla. De ahí que dijese que aunque la NFL es diferente a la MLB, la Premier League sí que puede ser un escenario similar: "Si miras la forma en que funciona, para ser una de las grandes marcas, tienes una ventaja estructural. Y para nosotros, siempre estamos buscando ventajas estructurales".

Stamford Bridge Reuters

Para Todd Boehly no hay nada más importante que la afición para un equipo. Ese "menos dinero, más afición" no se refiere al impulso económico que meterá al proyecto de futuro, sino a la rebaja para que los seguidores blues acudan en masa a Stamford Bridge en cada partido que se juegue en casa. Más apoyo. Consolidar un auténtico infierno azul.

El plan pasa por saber qué quieren los seguidores del Chelsea, así como de sus otros equipos deportivos, para saber qué les pueden ofrecer a todos los niveles: "Si tenemos acceso directo a nuestra base de fans, podemos empezar a pensar en tener muchos niveles de aficionados diferentes que quieren productos diferentes. Así que estamos empezando a pensar mucho sobre qué es lo que realmente queremos dar a nuestros 'súper fanáticos' y cómo lo desarrollamos".

