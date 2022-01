La emoción de Rafa Nadal: "Meses duros, pero no como para las familias que perdieron seres queridos"

Quien mejor lo podía explicar era el propio Rafa Nadal: "Me siento de nuevo vivo". El mejor tenista español de toda la historia logró este viernes su última hazaña obteniendo el billete para la final del Abierto de Australia. El italiano Matteo Berrettini no fue rival y el de Manacor luchará el domingo por su 21º Grand Slam. Un reto mayúsculo, aunque para él lo logrado ya es "más emocionante que algún título" de un major.

"Empecé el partido muy bien y los dos primeros sets de los mejores en mucho tiempo. El tercero sabía que él iría a por los tiros y ha jugado un pasante a la línea increíble. He sufrido y he luchado. Es la única manera de estar donde estoy hoy. Significa muchísimo estar otra vez en la final. Me siento de nuevo vivo", decía Nadal tras el partido en los micrófonos de Eurosport.

Y añadía: "Mi rival es de los mejores del mundo y jugué a un gran nivel durante mucho tiempo. Es un éxito muy emocionante, quizás más que algún título de Grand Slam por todo lo que hemos pasado. Hace tres semanas veíamos casi imposible estar donde estamos hoy. Tenía que hacer un ejercicio de humildad y los momentos malos se han superado. Es un semi milagro. Yo me voy cansando en los partidos porque los entrenamientos en pista han sido escasos".

Rafa Nadal

Berrettini

"Berrettini jugó la última final de Wimbledon y las semifinales aquí. Es un jugador carismático y le deseo lo mejor porque tiene un gran futuro".

Golpe de calor

"El día después me sentía mejor de lo que esperaba. Estuve 15 minutos en pista y ayer una hora y media. Dos días de descanso han sido buenos para mí".

Pista cerrada

"Yo soy un jugador de pista al aire libre, pero el estadio luce muy bien y es más ruidoso con el techo por lo que lo he disfrutado. Me daba igual cómo estaba la pista porque hace un mes y medio no sabía si iba a jugar aquí".

Récord de Grand Slams

"Para mí lo más importante es ganar el Open de Australia. He tenido mala suerte en mi carrera por las lesiones. Tuve grandes finales con Djokovic, Federer y tengo una oportunidad de ganar por segunda vez en 2022 después de haberlo hecho en 2009. Lo que me hace feliz es hacer lo que me gusta que es jugar a tenis. Cada uno de mis grandes títulos ha sido muy especial y ha tenido una historia detrás".

Seis meses de infierno

"Han sido meses duros, pero no si se compara con las familias que han perdido a seres queridos. Cada día era un problema en el pie y las dudas siguen y seguirán para el resto de mi carrera porque tengo lo que tengo y es algo que no se puede arreglar. Hace un mes y medio no sabía si volvería al circuito y aquí estoy. Había días que podía entrenar 20 minutos y otros cero. Me ha sorprendido estar en la final. Me siento otra vez vivo en mi carrera tenística. Sí que es cierto que he trabajado mucho en el gimnasio. He tenido muchas conversaciones con mi familia, con la opción de decir adiós...".

Medvedev o Tsitsipas

"Estilos de juego diferentes, pero de los mejores del mundo. Mañana empezaré a pensar lo que tengo que hacer en función del oponente. Si no juego a mi mejor nivel, no tendré opciones de ganar. Voy a tener delante el rival más difícil posible en el torneo y como es lógico en esta vida son el presente y los que marcarán el ritmo del circuito por nivel, por juventud y por el cambio natural de la vida. Es un partido especial en el que tengo que sacar lo mejor de mí".

Sexta final en Australia

"Tuve mis opciones en el pasado, en 2012, 2014, 2017 y 2019. Estoy contento de tener esta ocasión. Si sólo lo han hecho tres jugadores en la historia refleja lo complicado que es. Al final no importa si uno ha ganado uno más o uno menos. Estoy satisfecho de formar parte de esta Era. Lo que me juego el domingo es un 'Grand Slam', no sé si va a ser mi última oportunidad o no. Yo sé que la gente está con lo del mejor de la historia. Sería un paso importante dentro de mi carrera. pero de 20 a 21 no cambia tanto. Claro que sería muy bonito y muy importante, pero no me va a cambiar la vida".

