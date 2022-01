Medvedev calienta el Open de Australia: "Cuando perdía, me pregunté qué haría Novak Djokovic"

Daniil Medvedev admitió que se preguntó "¿qué haría Novak Djokovic?" después de ir dos sets por debajo de Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final del Open de Australia. Salvó un punto de partido en el cuarto para labrarse su camino a una victoria por 6-7(3) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 este miércoles. La grada comenzó a abuchearle en el momento en el que hizo ese comentario. Ya ha tenido problemas en esta edición con los aficionados del torneo.

El ruso se ganó la enemistad de todo el Abierto al esgrimir estas palabras. "No sabía qué hacer, Auger-Aliassime estaba jugando mejor que yo. No sé si a la gente le va a gustar esto, pero me he dicho a mí mismo: ¿qué haría Novak?. Porque es uno de los grandes campeones, o Rafa o Roger", sentenció el jugador.

Medvedev sobrevivió por poco a una eliminación que habría sido toda una sorpresa en los cuartos de final del Abierto después de ir dos sets abajo ante Auger-Aliassime y salvar un punto de partido en el cuarto set. El ruso logró una remontada de cinco sets por segunda vez en su carrera para tener un lugar en la semifinal del viernes contra Stefanos Tsitsipas. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Rafa Nadal y Mateo Berrettini.

El ruso también protagonizó durante el partido algunos momentos de tensión: "¿Puedes pedirle al operador que deje de ser realmente estúpido y ponga los enormes planos de la cara de Félix justo antes de mi regreso? ¿Puede ser más estúpido? Idiota. Realmente no necesitas tener cerebro para hacerlo, es increíble". Medvedev estalló contra el cámara por cómo elegía las imágenes durante la retransmisión del encuentro.

Medvedev, en los dos primeros sets, hizo todo lo contrario de lo que se espera en un campeón de Grand Slam. Cedió su saque en el undécimo juego. Lo recuperó con cuatro errores no forzados de su rival para forzar la muerte súbita. Luego perdería el tie break y su primer servicio de la segunda manga. Con tantas facilidades, Aliassime se vio por delante en el marcador y no le pudo el miedo escénico. La grada iba con él y la organización tampoco le facilitaba las cosas.

En la Rod Laver

El número dos mundial y vencedor del US Open jugaba por primera vez en la Rod Laver Arena, una superficie en la que otros vienen disputando sus partidos durante años. De esto también se quejó en la previa del partido.

"Si te soy sincero, estoy trabajando en mí mismo y es por ello por lo que conseguí ganar y pude mantener la compostura, porque en ocasiones me vuelvo mucho más loco. Hoy no me sentí del todo bien por varias razones. En primer lugar, no sé qué tengo que hacer para jugar en la pista central en los Grand Slams", denunció.

