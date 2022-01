Rafa Nadal respeta la decisión de Australia con Novak Djokovic: "Me parece justo"

No se ha hecho esperar la reacción de Rafa Nadal a la noticia de este lunes: la liberación de Novak Djokovic por parte de la justicia de Australia. El juez Anthony Kelly ha ordenado la liberación del jugador de tenis en la madrugada de este domingo, aunque el Estado ya ha anunciado que puede volver a cancelar su visado. Aunque el asunto no ha acabado, el tenista español ha explicado que respeta la decisión y ha dejado claro que "más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no en muchas historias, la Justicia ha hablado".

El jugador mallorquín ha pasado por 'Más de Uno', el programa de Onda Cero, media hora después de que se conociera la decisión y ha emitido esta valoración: "La Justicia es la que tiene que hablar y yo defiendo la Justicia en todas las causas. Más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con Djokovic en muchas historias, la Justicia ha hablado". Nadal ya ha dejado claro durante la última semana que no estaba de acuerdo con la postura de Novak y que todos conocían las normas de Australia.

"Me parece perfecto. Es totalmente correcto. Al final es la justicia la que tiene que hablar en este caso. Siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas. Se ha montado un circo con todo esto. Más allá de que pueda estar o no de acuerdo en algunas cosas con Djokovic, la justicia ha hablado. Tiene derecho a participar en el Open de Australia y me parece lo más justo si es así ha sido resuelto. Toda la suerte para él", defendió Nadal.

Novak Djokovic sonriendo Reuters

A pesar del lío mediático en el que se ha visto envuelto el mundo del tenis, en lo deportivo, Nadal prefiere que su rival esté en la pista, aunque bromeó espetando que "en lo personal prefiero que no esté" por su lucha por ser el mejor tenista de la historia. "Para nuestro deporte es mucho mejor que los mejores estén sobre la pista compitiendo que en cualquier otro sitio", argumentó el español con Carlos Alsina.

El ganador de 20 Grand Slam, empatado con la misma cifra con Djokovic y Roger Federer, regresó esta semana a las pistas después de superar unos problemas físicos y lo hizo sumando un nuevo título de la ATP. Su triunfo en el Melbourne Summer Set ha llegado también tras pasar el coronavirus, que en esta ocasión le afectó físicamente.

Por encima de todo, Nadal volvió a defender la vacunación contra la Covid-19. "Yo intento seguir lo que me dicen. Hay una cosa clara: millones de muertos en el mundo por el virus son una realidad y no tengo ninguna duda de cuanto nos ha cambiado la vida a todos", sentenció Rafa. Aún habrá que esperar a ver qué decisiones toma el ministerio de Inmigración de Australia, pero en este momento Novak Djokovic podrá estar en el Open de Australia.

