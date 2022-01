Rafa Nadal y su lucha tras dar positivo por Covid: "Pasé unos días horrorosos con fiebre muy alta"

Tras un largo periodo de dudas, Rafa Nadal vuelve a la senda del positivismo. Un camino que puede llevar a equívoco en estos tiempos que corren, ya que el balear, el positivo que le generó problemas, el de la Covid-19, lo ha dejado atrás. Ahora ha vuelto a disfrutar del tenis y ganar partidos y campeonatos.

En Australia ha sumado el primer título del 2022. No es el esperado Grand Slam, ese que sumó a su exteno palmarés en el año 2009, pero es una primera toma de contacto con la temporada después de su contagio y de su larga lesión en el pie que le ha tenido apartado de las pistas durante varios meses.

Después de regresar en la exhibición de Abu Dhabi con buenas sensaciones y malos resultados, ahora Rafa sí ha conseguido llevarse el gato al agua en lo que han sido sus primeros enfrentamientos oficiales del nuevo curso, ese que empieza con su título número 89. El Melbourne Summer Set ya forma parte de su historial, pero también de su camino para volver a lo más alto.

Tras esta victoria, las expectativas con Rafa se han disparado de cara al primer grande de la temporada, el Abierto de Australia, que arrancará el próximo 17 de enero en la ciudad de Melbourne. A pesar de haber sumado ya su primer título, Nadal no se ve entre los candidatos reales al triunfo final.

"No me veo un candidato real para el Abierto de Australia". Así de contundente ha sido el jugador de Manacor. Sin embargo, no niega ni esconde que va a ir, como siempre, a por todas y que eso implica que "en esto del deporte las cosas cambian muy rápido". Lo que ahora es precaución, dentro de tres semanas puede ser estar peleando por ganar una nueva final de un gran torneo, el que de llegar sería el 21 de su palmarés e implicaría quedarse en solitario como el que más grandes conquistas tiene en la historia del tenis.

Rafa reconoce que la manera de llegar a Australia no ha sido la deseada después de una lesión y de un positivo por Covid-19. No obstante, eso no le ha impedido sumar un gran éxito y provocar que todos cuenten de nuevo con él para futuras victorias: "Este año tengo un 'approach' diferente a pesar de que siempre las expectativas son muy altas por todo lo que he ganado. Hoy es un día para disfrutar del título".

En la final contra el estadounidense Maxime Cressy, Nadal ha asegurado que ha hecho "el mejor partido de la semana donde los movimientos han ido más fluidos, hoy he sacado y restado bien, él era un rival muy incómodo. Estoy bastante satisfecho a nivel personal". Rafa necesita partidos para ir recuperando el ritmo después de tantos meses parado. De momento, las sensaciones son muy buenas.

Calvario con la Covid-19

El balear, en las declaraciones en las que ha analizado en profundidad lo que ha sido el torneo de Melbourne, ha explicado también cómo ha vivido las últimas semanas en las que dio positivo en una situación muy extraña y que no se esperaba. El de Manacor asegura que tuvo "cuatro días horrorosos con fiebre muy alta".

Nadal sitúa el primer momento en el que se da cuenta de que algo no va bien cuando viajaba para afrontar sus compromisos de principio de temporada: "Me empecé a encontrar muy mal en el avión, pero no pensé que era el virus porque traía la PCR negativa de esa mañana. Al llegar fui directo al hospital, por seguridad de mis familiares, y luego ya me encerré en mi casa". Por suerte, todo eso ha pasado ya y Rafa ha vuelto a ganar.

