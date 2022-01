Australia asegura que Novak Djokovic no recibió ninguna garantía para poder entrar en el país

Australia vuelve a la carga en el 'caso Djokovic'. Mientras el tenista serbio sigue recluido en un hotel de Melbourne a la espera de que se resuelva su contienda, algo que está previsto para este lunes, los abogados del gobierno han respondido con dureza a la defensa del tenista, que ya han presentado sus propias alegaciones.

El equipo que defiende los intereses del país en el caso asegura que Djokovic no recibió en ningún momento ninguna garantía de que sería aceptada su exención de someterse al proceso de vacunación para disputar el Abierto de Australia.

"No existe tal cosa como una garantía de entrada de un no ciudadano a Australia. Más bien, existen criterios y condiciones para la entrada, y razones para la denegación o cancelación de una visa". Esto es lo que sostienen los abogados del Ministerio del Interior del país en un documento presentado la noche del domingo ante el tribunal que estudia la deportación del tenista.

Los abogados de Djokovic han afirmado que el jugador recibió a través de un correo electrónico una evaluación del departamento de Interior en el que se decía que cumplía con los requisitos para ingresar al país sin cuarentena. Además, sostienen su versión de que se contagió de la Covid-19 a mediados del mes de diciembre y que por eso cumple uno de los requisitos para poder entrar en el país sin haberse vacunado.



No obstante, las imágenes del número 1 del mundo participando en diferentes actos y eventos durante las últimas dos semanas del año, desmontan esta teoría. Por su parte, el documento presentado por los abogados de Gobierno de Australia reconoce que las respuestas del solicitante indicaban que cumplía con ese requisito para viajar 'sin cuarentena' a Australia, pero que "esto no quiere decir que el ministro o cualquiera de sus delegados no pudieran cuestionar a su llegada las respuestas o las pruebas en las que se basaron".

El lunes, la respuesta

Novak Djokovic llegó a Australia, concretamente al aeropuerto de Melbourne, en la noche del pasado miércoles con el objetivo de disputar el Open de Australia, torneo para el que era el principal favorito y que ahora mismo tiene muy complicado jugar. El certamen comenzará el próximo 17 de enero y se prolongará hasta el día 30 de enero. Sin embargo, antes ni tan siquiera de hacer su primera aparición oficial, las autoridades gubernamentales revocaron su visado por no estar vacunado, dando origen medio a un gran revuelo internacional.



Los abogados que lideran la defensa de Novak Djokovic presentaron sus alegaciones a través de un conjunto de documentos de 35 páginas ante el tribunal para intentar demostrar que el número uno del mundo había recibido de manera correcta una exención médica para entrar en Australia sin haber recibido la pauta de vacunación completa. Djokovic, hasta el momento, no había querido responder a la pregunta de si se había sometido al proceso de recepción del antídoto contra el coronavirus.

'Nole' se encuentra desde el pasado jueves en un hotel de Melbourne a la espera de que se resuelva el caso, sin poder salir ni pisar suelo australiano salvo que decidiera regresar a Serbia, para lo cual no se le han puesto impedimentos. El Tribunal de Circuito de Melbourne celebrará este lunes una vista para decidir si el número uno del mundo es deportado después de que las autoridades revocaran su visado el pasado miércoles por no estar vacunado.

