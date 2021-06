Kyrgios vuelve fuerte en Wimbledon: "No me asusta nadie del cuadro"

Siempre polémico. Siempre desafiante. Pero siempre dando de qué hablar haga lo que haga o diga lo que diga. Pues bien, Nick Kyrgios ha vuelto. Después del parón que ha realizado en los últimos meses para evitar viajar por la pandemia de la Covid-19, el australiano ha llegado a Wimbledon con ganas de dar guerra.

Kyrgios ya ha sumado su primera victoria en el cuadro masculino. Ganó a Ugo Humbert en cinco meses y eso que ha estado sin jugar durante los últimos cuatro meses. La inactividad parece no preocuparle y ya ha asegurado que no le tiene "miedo" a ningún tenista que participa en el torneo londinense.

"Llegué aquí cuatro días antes de que el torneo empezara. Mucha gente me decía que no era posible, que no tenía sentido venir con tan poca preparación. Creo que fue (Brad) Gilbert que me dijo que no había posibilidad de que pasara del sofá a jugar contra estos tenistas", ha asegurado en rueda de prensa.

Nick Kyrgios, en Wimbledon 2021 Reuters

"Mira, conozco mi juego y sé jugar en hierba. No me asusta nadie en el cuadro. Sé de lo que soy capaz si confío y estoy bien mentalmente. Una semana de preparación no va a cambiar nada. He jugado a esto desde que tengo 7 años", ha continuado diciendo el tenista.

"Toda la gente que me ha dicho que mi preparación no ha sido la necesaria... No me importa lo que la gente diga. Me preparé de la forma que me preparé y ha funcionado", ha agregado un Kyrgios que ha asegurado que su vida es pura competición ya que compite en cualquier cosa que haga durante el día a día.

Competidor nato

"Compito cada día, compito cuando juego al Call of Duty, compito cuando juego al baloncesto. Cuando juego a lo que sea soy muy competitivo. Pero bueno estar ahí en Wimbledon, en la pista uno, con todo el público, contra uno de los jugadores más en forma, es muy divertido. Me lo he pasado bien", ha afirmado.

Para finalizar, Kyrgios ha hablado de la afición presente en el All England Club. Seguidores que, según él, se divierten cuando está en la pista. "Ayer el público me estaba dando las gracias. Me decían 'Gracias Nick por entretenernos'", ha sentenciado el australiano. Este jueves volverá a saltar a la pista para enfrentarse a Gianluca Mager en la segunda ronda de Wimbledon.

