Toni Nadal rompe una lanza en favor de Kyrgios: "Es una de las figuras más importantes del tenis"

Nick Kyrgios acostumbra a ser protagonista muchas veces por sus malas conductas y sus malos comportamientos en la pista. Habitual en eso de romper raquetas, pegar pelotazos y crear escándalos, se ha ganado a pulso la fama de 'chico malo' del tenis. Ha hecho de la palabra díscolo su lema de vida sin mostrar la más mínima intención de cambiar ni sus gestos ni sus actitudes.

Además, en los últimos tiempos ha conseguido que su protagonismo no haya estado solo en la pista, sino que también haya estado fuera de ella. La pandemia le ha ayudado a cultivar su faceta de alborotador a través de declaraciones y de comentarios a través de sus redes sociales. En lugar de aumentar su abanico de opciones dentro de la cancha, lo que ha conseguido es aumentar su arsenal fuera de ella.

La realidad es que Kyrgios se ha convertido en un experto de la polémica de lo más competente y de lo más polivalente, ya que nunca sabes por dónde va a salir ni por donde va a atacar. El hecho de pasar más tiempo en casa desde la llegada de la pandemia le ha permitido poder estar más centrado en este tipo de aspectos.

Nick Kyrgios, en el Open de Australia EFE

Sin embargo, y aunque parezca sorprendente, hay veces que también recupera su faceta de tenista y que eso le lleva a conseguir algunos elogios incluso de personas que ni él mismo espera. Así le ha sucedido en las últimas horas con Toni Nadal, quien fuera entrenador de su sobrino Rafa y al que alguna vez ha atacado en algunas de sus muchas aventuras armando jaleo, o intentándolo, en el circuito.

No obstante, Toni ha querido agradecer a Nick Kyrgios su presencia en el próximo Mallorca Championships, el torneo que organiza el tío de Rafa y que servirá de preparación para el Grand Slam de Wimbledon. Se trata una competición que se celebra sobre hierba y que no pudo debutar en el calendario la pasada temporada debido a los efectos de la Covid-19. El torneo británico tampoco se celebró, siendo el único Grand Slam que no se jugó en 2020.

Kyrgios, en Mallorca

Kyrgios es, junto a Fernando Verdasco y Feliciano López, la otra gran estrella confirmada hasta el momento para el certamen que espera contar con un cartel muy interesante para su primera edición. Por ello, Toni Nadal no ha escatimado en elogios con el tenista australiano, a pesar de sus habituales polémicas.

Cartel promocional del Mallorca Championships Mallorca Championships

"Es una estrella en el circuito ATP. Después de Federer, Nadal y Djokovic, Kyrgios es una de las figuras más importantes del tenis. Es uno de los jugadores más seguidos por el público joven. Es un gran jugador que da mucho espectáculo en la pista. La presencia de Nick en el Mallorca Championships es muy importante para nosotros y espero que su asistencia en el torneo haga que mucha gente venga a verle".

Unos elogios que sin duda habrán sorprendido a muchos por la efusividad que ha puesto Toni Nadal en destacar la figura de Kyrgios que, sin duda, dará mayor visibilidad a un torneo que quiere hacerse un hueco importante en el calendario como ya lo tienen otros torneos españoles como el Conde de Godó y, especialmente, el Mutua Madrid Open.

