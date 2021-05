El Sevilla quiere meter el dedo en la llaga del Real Madrid: "Vamos a ir a muerte a Valdebebas"

El Real Madrid quiere levantarse de la eliminación de la Champions League este mismo fin de semana. Los blancos tienen opciones de ganar La Liga y muchas de ellas pasarán por lo que suceda el domingo en el Alfredo Di Stéfano ante el Sevilla, sobre todo porque el sábado se enfrentan Barça y Atlético de Madrid. La derrota ante el Chelsea no puede pesar más en la cabeza de los blancos, aunque Joan Jordan ya avisa de que tratarán de meter el dedo en la llaga.

"A veces una derrota tan dura te genera esa energía para afrontar el próximo partido con más seriedad, y otras la victoria hace que llegues con más confianza. El Chelsea tuvo bastantes ocasiones pero no las metió, el Madrid con un gol podía haberse metido en ña eliminatoria. La grandeza de ese club lo demuestra. El Madrid es uno de los mejores equipos de Europa, también hay un reto personal porque nos ha costado hacerles daño durante los últimos años. Queremos ir allí y a conseguirlo", ha explicado el centrocampista hispalense en los medios del club.

Ellos también vienen de caer esta semana. El lunes perdieron una oportunidad para seguir en la pelea ante el Athletic. "Nos hemos levantado de la derrota ante el Athletic, que fue muy dolorosa porque queríamos hacer algo bonito. La hemos digerido de la mejor manera pero hizo daño, fue una hostia. Quedan cuatro partidos y el duelo ante el Real Madrid es clave para nosotros. Tenemos opciones aún de hacer cosas grandes y vamos a por ello", argumenta el futbolista del conjunto andaluz.

El exjugador del Eibar ha recalcado que van a pelear por el objetivo hasta que no les queden opciones matemáticas. "El Sevilla nunca se rinde, no nos vamos a rendir porque nos estamos jugando cosas muy importantes. Tenemos mucha ilusión para el domingo. Vamos a ir a muerte a Valdebebas, a ganar. No sé lo que pasará de aquí a final de temporada pero no nos dejaremos ir, la ilusión del tramo final de Liga es grande", concretó en los medios del club.

Un paso adelante

"Debemos que dar un paso adelante y lograr nuestro máximo nivel, lo va a demandar el Madrid. Trabajamos para ello. La semana está siendo buena y nos veo muy preparados para el partido del domingo. En el duelo de la primera vuelta no pasaron muchas cosas. Nosotros llegábamos con fuerza y ellos no generaban mucho, pero metieron el gol y se acabó el partido. No queremos ese tipo de encuentro. Queremos ser protagonistas, apretar arriba y que sucedan cosas", sentenció Jordan.

Está en uno de los mejores momentos de su carrera y quiere aprovecharlo. "Me encuentro espectacular. Además voy a ser padre en breve. Llevo un par de semanas arrastrando molestias. Soy muy perfeccionista y cuando hay cosas que no controlo estoy más irritable y Marta, mi mujer, debe de estar harta de mí. Creo que voy a acabar a tope. Eso sí, tengo que aprender a desconectar al fútbol", explicaba entre risas el centrocampista.

