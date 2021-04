Kyrgios estalla: su brutal enfado por ser comparado con otro tenista

Nick Kyrgios, que renunció a jugar tras el Open de Australia, sigue preparando su regreso a las pistas pensando en la temporada de hierba. Esta semana, en concreto el martes, ha celebrado su 26 cumpleaños, pero no por ello se ha alejado de la polémica que parece que siempre le rodea. En esta ocasión, solo ha bastado que alguien le comparase con Bernard Tomic para estallar.

El tenista australiano mostró en Instagram su malestar por la comparación con su compatriota: "Hoy me han comparado con Bernard Tomic, nunca me he sentido tan insultado. ¿Él tiene una fundación? ¿Acaso ha tenido éxitos? ¿Ayudó a recaudar dinero para los incendios forestales de Australia", explicó tremendamente indignado.

La cosa no acabó ahí. Kyrgios también criticó el estilo de vida del también tenista australiano. "Además no me comparo con nadie que hace OnlyFans -en alusión a Vanessa Sierra, la novia de Tomic-. Por cierto, en cuanto a lo de exitoso me refería a que yo he ganado a los cuatro grandes", dijo recordando una vez más sus victorias contra Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray.

Kyrgios, en Mallorca

Kyrgios, actual número 23 del mundo, ha confirmado también su participación en el ATP Mallorca Championships que se celebrará en las pistas de hierba natural del Mallorca Country Club de Calvià del 19 al 26 de junio, según han anunciado este miércoles los organizadores del torneo.

Kyrgios comunicó su presencia en Mallorca a través de un vídeo en el transcurso de la presentación oficial del torneo a la que asistieron, entre otros, Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià, Toni Nadal y Edwin Weindorfer, director y promotor del ATP Mallorca.

Toni Nadal destacó en la rueda de prensa la importancia de contar en el torneo con un tenista de la talla de Kyrgios, "un jugador muy seguido en el mundo entero, que siempre garantiza el espectáculo, y ojalá esté en la final con Jaume (Munar)", bromeó el tío y exentrenador de Rafa Nadal.

También han anunciado su participación los españoles Feliciano López y Fernando Verdasco, a la espera de que culminen las gestiones que los organizadores están realizando con otros tenistas de diversas nacionalidades.

[Más información: Djokovic se 'baja' del Mutua Madrid Open: "Tengo mucho trabajo por delante"]