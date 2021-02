Karatsev, histórico: a semis de un Grand Slam en su debut

El ruso procedente de la previa Aslan Karatsev hizo historia al convertirse en el primer jugador en la 'Era Open' en alcanzar las semifinales de un Grand Slam en su debut, al ganar en cuartos al búlgaro Grigor Dimitrov (19), que jugó lesionado, por 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2.

"Es un sentimiento increíble. No sabía que él estaba lesionado antes de empezar. Al principio estaba un poco nervioso", comentó Karatsev tras confirmarse también como el quinto jugador que supera unos cuartos de final desde la fase previa.

Se convirtió además en el primer semifinalista de la actual edición del Open de Australia y se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del partido que enfrentará al final de la jornada de este martes al serbio Novak Djokovic (1) con el alemán Alexander Zverev (6).

Dimitrov jugó mermado por una lesión de espalda que empeoró en el segundo tramo del segundo set, en el que fue por delante hasta el 4-3.

La representación rusa contará con dos jugadores en las semifinales, pues otro de los partidos de cuartos de final enfrentará a Daniil Medvedev (4) y Andrey Rublev (7).

El jugador revelación Karatsev se convirtió también en el tenista con ránking más bajo en acceder a unas semifinales en Melbourne Park desde el estadounidense Patrick McEnroe, que ocupaba la misma posición que el ruso en la lista ATP (114) y se quedó a un paso de la final en 1991.

El aviso de Schwartzman

Diego Schwartzman, víctima de Karatsev en tercera ronda, ya avisó hace unos días sobre el ruso: "Juega muchos torneos en polvo de ladrillo. Tiene la mano muy, muy pesada. La pelota le sale muy fuerte y eso lo había visto. Pero le veía con muchos altibajos. Muchas veces quiere jugar el punto pero la pelota le sale tan fuerte de la mano que comete muchos errores. Pero veía lógica en muchos tiros de su juego y sabía que iba a ser un partido duro", decía tras perder contra él.

"Me fue costando. En ningún momento del partido pude tocar bien la pelota", dijo Schwartzman, que apenas sumó una rotura de saque en todo el choque. "No pude sacarlo del medio, meter mejores saques,… El no poder tener un arma en mi saque hace que estos partidos no los pueda ir llevando cerca en el score y a veces se me escapen. Pero tuve chances de volver, tuve chances de ponerme break arriba pero siempre decidía él".

"Pude tomar muy pocas decisiones, y dentro de las pocas que pude tomar no pude cambiarle altura, no le pude hacer correr… Eso hizo que esté muy cómodo durante todo el partido", dijo Diego sobre Karatsev, que tras el Open ingresará en el top 100 por primera vez en su carrera.

"Acá ganó los tres partidos sin perder sets por más que sea su primer Grand Slam. Creo que es difícil mantener esa forma de jugar con cierta regularidad, porque es muy fuerte y arriesgada", dijo Schwartzman y lanzó una advertencia que ahora se cumple: "Pero si logra jugar así se va a cansar de ganar partidos".

