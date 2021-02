La madre de Valentino Rossi sorprende con sus palabras: "He sufrido por Marc Márquez"

Valentino Rossi cumple 42 años este martes y su madre, Stefania de Palma, ha concedido una entrevista a GPOne en la que deja varias frases destacadas. Incluso, deja un buen titular sobre uno de los grandes rivales de su hijo, el español Marc Márquez. Sorprende lo que dice la madre de 'El Doctor' sobre el piloto catalán: "Sufrí por él, aunque no sea mi hijo", ha dicho.

Esto es lo que ha dicho sobre el calvario de Márquez en 2020 tras caerse en la primera carrera: "Qué puedo decir: los pilotos son ante todo hombres. Sufrí por Marc, aunque no sea mi hijo. Sufrí por él cuando volvió a la normalidad por segunda vez después de la operación. Fue impresionante verlo después de sólo una semana en esa moto. Las caídas son parte de las carreras, pero lo que hizo después de sólo siete días me dejó impresionada. Exactamente como lo que hizo Jorge Lorenzo en Assen", ha señalado.

Valentino Rossi compartirá parrilla este 2021 con su hermano pequeño, Luca Marini. Ambos son hijos de Stefania, pero de distinto padre. Valentino correrá en Petronas y Luca se estrenará en MotoGP en el Avintia Esponsarama VR46.

Valentino Rossi habla con su equipo Twitter (@ValeYellow46)

"Tengo curiosidad por verlos juntos en la pista, pero lo que más emociona es ver a Luca con la Ducati (lo hará con la Ducati GP19). El día que 'Vale' me dijo que Luca correría en MotoGP con la Ducati me afectó, obviamente de una manera positiva. Me gusta esta idea de Luca con Ducati, un desafío totalmente italiano, como un patriota", ha dicho Stefania sobre ver a sus dos hijos.

Además, cree que esto reforzará la relación de los hermanos: "Soy de la opinión de que este desafío en la pista los unirá aún más. Creo que la relación entre Luca y 'Vale' será aún más fuerte de lo que ya es ahora. Luca seguramente tendrá la oportunidad de crecer y aprender observando a Vale y al mismo tiempo Valentino tendrá más estímulos".

Los 42 de Valentino

Sobre Rossi y sus 42 años, su madre piensa que "todavía sabe emocionar": "Quizá ya no le vemos en el escalón más alto del podio, pero sigue ahí en la pista, batiéndose en duelo con muchos muchachos mucho más jóvenes que él y poniendo en ello su pasión, como si tuviera la mitad de edad. Esta es una de las cosas que le sigo apreciando, saber emocionar. Obviamente, ganar es otra cosa, pero últimamente ganar en MotoGP es muy, muy difícil", señala.

