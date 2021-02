Djokovic hace saltar las alarmas por su lesión: no detalla su alcance y forzará en Australia

Los problemas físicos de Novak Djokovic empiezan a preocupar. El tenista serbio está logrando las victorias necesarias en el Abierto de Australia. Sin embargo, tras acabar en los octavos de final con Raonic, ha hecho saltar las alarmas con unas declaraciones donde confirma que va a forzar por ganar el Grand Slam. El tenista no quiere perder puntos y se tomará un tiempo de descanso una vez acabe el torneo australiano.

Djokovic, al poco de vencer a Raonic por un 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4, ya espera a Alexander Zverev en cuartos. Un partido que se disputará el próximo día 16 y que dará algo de descanso al número uno del mundo. Lo que ha dejado claro es que "si estuviera disputando otro torneo que no fuera parte del Grand Slam", ya se "habría retirado".

'Nole' ha indicado que "una vez acabe" el campeonato, se alejará de las pistas para disfrutar de un poco de "tiempo de descanso necesario" para recuperarse "completamente". La preocupación por la lesión es tal que Djokovic está dispuesto a ausentarse en "algunos torneos". Pero, ¿qué le ocurre al tenista? Su parte médico sigue siendo secreto. Su equipo le ha trasladado "que hay una muy pequeña posibilidad de que el esfuerzo" que está realizando estos días "derive en una lesión de mayor gravedad". Ese es el único detalle que se conoce.

En las últimas horas, de hecho, se dudó de si podría seguir disputando el Abierto de Australia. Y más cuando no realizó la sesión de entrenamiento previa a cada partido. El propio Djokovic ha confirmado que no se entrenó "en absoluto" el día de antes y que lo positivo del Grand Slam es tener dos días de descanso entre cada eliminatoria.

Sin embargo, sigue en alerta. El serbio reconoce que va a ser una cita "muy dura" y asegura que el tipo de pista no ayuda a sus condiciones. "No espero menos que lo que me encontré hace unas semanas en la Copa ATP", aseguró. Y es que el pasado 5 de febrero se enfrentaron en el partido de dobles que acabó con triunfo alemán.



Problemas constantes

Los partidos que está disputando Djokovic, aunque han acabado con victoria del serbio, no están siendo del todo sencillos. Ante Tiafoe, el número uno del mundo llegó a perder un set. Las altas temperaturas que se vivieron en la pista acabaron pasándole factura. Pero, lejos de quedar ahí, también finalizó con problemas ante Fritz.

Cuando parecía que Djokovic se tendría que despedir del encuentro al sufrir una remontada del 2-0 al 2-2, el líder de la ATP sacó la fuerza para clasificarse a octavos. El físico se convirtió en el gran protagonista de la cita y llevó a Djokovic a forzar la maquinaria.

El duelo ante Zverev servirá para medir su capacidad de resistencia. Si Djokovic no aguanta, sumará su segunda derrota en apenas dos semanas ante el tenista alemán y dejará vía libre a otros candidatos al título como Rafael Nadal, que continúa dejando grandes sensaciones antes de disputar los octavos.

