Zinedine Zidane no estaba equivocado. El rendimiento de Gareth Bale en el Tottenham Hotspur no hace más que confirmar que el técnico francés tenía razón al dejar de contar con él, pero a su vez supone un problema importante para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Los Spurs no se quedarán con el futbolista galés tras su cesión, menos aún tras el conflicto que parece haberse abierto con Jose Mourinho.