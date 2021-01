Kyrgios destapa las miserias de Djokovic durante la pandemia: "Si es nuestro LeBron..."

Nick Kyrgios sigue con su guerra con Novak Djokovic. El número 47 del ranking ATP ha hablado a pocos días de que arranque la gira australiana que dará el pistoletazo de salida a la temporada en el tenis. Kyrgios, desde Canberra, ha vuelto a cargar contra el tenista serbio.

Djokovic y otros 71 tenistas permanecen confinados en Australia por culpa de varios positivos detectados en sus vuelos. Las condiciones del encierro enfadaron a Djokovic, que se quejó públicamente y pidió mejores condiciones para ellos durante su tiempo en Melbourne. Aquellas palabras le costaron muchas críticas, entre ellas la de Kyrgios. El tenista australiano refrenda sus ataques al número uno del mundo.

"Es uno de los líderes del deporte del tenis. Es nuestro LeBron James y tenemos que responsabilizarnos de sus acciones. Ha hecho cosas equivocadas durante el tiempo de pandemia", ha dicho Kyrgios en declaraciones dadas al Herald Sun. Kyrgios no ha jugado desde el arranque de la pandemia.

Djokovic conecta un revés ante Thiem en las ATP Finals EFE

Kyrgios se acuerda de todas las polémicas que Djokovic ha provocado durante los últimos meses. Desde la organización del polémico Adria Tour hasta su reciente imagen sin mascarilla yendo rumbo a entrenar en Adelaide: "A veces perdemos el camino correcto y es cuestión de recuperarlo. No digo lo que digo para recibir la atención de los medios. Es la educación que me han dado".

Los ataques a Djokovic

Hace unos días, las cámaras cazaron al tenista serbio sin la pertinente mascarilla en lo que ya es una de las imágenes de la temporada. Este hecho no pasídesapercibido para nadie y ni mucho menos para un tenista que está viviendo este Open de Australia de un modo diferente. Se trata de Kyrgios, natural del país australiano, que no ha tenido que viajar y por lo tanto no tiene que hacer cuarentena y puede llevar una vida normal.

El hiriente mensaje de Kyrgios a Djokovic fue el siguiente: "Djokovic es una marioneta. Es una escena ridícula". Con estas palabras respondía Kyrgios al vídeo en el que aparecía Djokovic montado en el coche de la organización saltándose el protocolo y sin la mascarilla obligatoria en una imagen que sin duda no habrá gustado a Tennis Australia y a la ATP.¡

Kyrgios le cogió el gusto a atizar a Novak Djokovic y en las últimas semanas también le criticó por sus enfrentamientos: "No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos", dijo sobre el serbio. El récord es de 2-0 a favor de Kyrgios, que ganó a Djokovic en dos partidos que tuvieron lugar en 2017.

