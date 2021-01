9 de 9

Kyrgios le ha cogido el gusto a atizar a Novak Djokovic. "No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos", ha dicho sobre el serbio.

El récord es de 2-0 a favor de Kyrgios, que ganó a Djokovic en dos partidos que tuvieron lugar en 2017.