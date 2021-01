Joaquín vuelve con su show por 'La Isla de las Tentaciones 3': "Va a caer la primera, ¡hay feeling!"

El estreno de la tercera temporada de La Isla de las Tentaciones se robó toda la atención en las redes sociales. El reality show de Mediaset es todo un fenómeno que ha enganchado a mucha gente, entre ella Joaquín Sánchez. El ídolo verdiblanco es un fan absoluto del formato y otra edición más parece que no se va a perder ni uno de los episodios. Para fortuna de sus seguidores, seguirá compartiendo sus reacciones.

Joaquín no falló a la cita y con su arte habitual deleitó a todos sus followers con sus vídeos mientras veía el debut de La Isla de las Tentaciones 3. No tardó en subir su primera reacción y tuvo como protagonista a uno de los novios protagonistas: "Ya tenemos la primera storys de 'La Isla de las Tentaciones', Manuel, paisano, no se puede salir tanto, sales más que el cupón de la ONCE", decía sobre el chico de 29 años, que admitía en el programa su afición por la fiesta.

La Isla de las Tentaciones es el programa favorito de Joaquín y esta temporada presenta una novedad que lo puede sacudir todo: una alarma que sonará en cada casa cuando alguna de las parejas sobrepase los límites con alguna de las tentaciones: "Sí, sí, sí, estáis como yo. Estoy deseando escuchar y ver la luz de la tentación. Que se miren unos con otros y digan: ¿has sido tú, o he sido yo?", comentaba Joaquín con su mujer.

Joaquín se moría de la risa viendo el programa y hasta se atrevió a hacer la que sería su presentación en el programa, al estilo 'tentación': "Hola, soy Joaquín Sánchez. Vengo del Puerto de Santa María, Cádiz y vengo a que tu cuerpo me eche de menos", decía con todo su arte.

Su favorita

Y parece que Joaquín encontró su favorita o, al menos, la que le hizo morirse de risa por sus tonteos con una de las tentaciones ya en el primer día: "Yo creo que la primera que va a caer es Marina. ¿Estáis conmigo, no? Hay feeling", decía. Y muriéndose de la risa añadía: "Yo creo que Marina tiene la alarma en la frente".

Joaquín no se va a querer perder ni un solo programa de la temporada, así que para todos aquellos seguidores de La Isla de las Tentaciones es casi obligatoria seguir al jugador del Betis en su Instagram.

