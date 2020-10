Kyrgios se rinde a Nadal y se moja sobre el mejor de la historia: ¿Rafa, Federer o Djokovic?

Nick Kyrgios mantiene una rivalidad con Rafa Nadal dentro y fuera de las pistas. El australiano ha hablado en Courtside Huddle, de NBA Australia, y se ha referido al tenista español y la actualidad del mundo de la raqueta. Además, se ha unido al debate que divide a todo el panorama tenístico: quién es el mejor tenista de la historia entre Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Kyrgios, pese a haber cargado en varias ocasiones contra Nadal y haber tenido alguna que otra confrontación con él, se rindió a Rafa tras la conquista de su 13er Roland Garros en su carrera. El tenista australiano, actual número 44 del mundo, se sincera y afirma que será difícil volver a ver algo así en el deporte en general.

"Lo de Nadal es increíble. No me sorprendió verle superar a sus rivales con facilidad. Roland Garros sigue siendo el patio de su casa, le encanta jugar allí. Creo que no vamos a ver nada igual en el deporte a lo que Rafa ha conseguido en París, un jugador con tanto dominio en una superficie", dijo Kyrgios sobre el impresionante registro de Nadal.

Sobre las polémicas que ha protagonizado con el tenista balear, siendo su duelo en Wimbledon 2019 el momento más incendiario, admitió que se debe a su carácter: "Soy muy diferente a Rafa y hemos tenido nuestras disputas en la pista. Somos muy competitivos y lo dejamos todo cuando nos cruzamos en la pista. Voy con todo, pero eso no hace que no le quite crédito a lo que está haciendo. Es un gran campeón y ganar 20 Grand Slam es una locura. No creo que volvamos a ver algo así", dijo.

Nadal y Federer durante el Match for Africa

Federer, como Jordan

Kyrgios tuvo muy buenas para Nadal, pero en el debate sobre quién es el mejor de la historia tiene otro nombre por encima: Roger Federer. Al suizo le colocó a la altura de Michael Jordan y no quiso tener en cuenta a Djokovic en el debate.

"Nadal está entre los mejores de todos los tiempos y para muchos será el más grande. Otros dirán que es Novak Djokovic, pero no lo creo. Para mí Federer es el más grande, el más dominante de todos los tiempos. Es un deportista que está a la altura de Michael Jordan y tiene ese estatus. Ha dominado en todas las superficies y juega a este deporte de una forma especial", señaló.

Para acabar, Kyrgios hizo un aporte final sobre Nadal y el debate de los mejores de la historia: "Pero es cierto que Rafa es el mejor de los últimos años", concluyó. Un Kyrgios más pacífico al que vimos este verano en su batalla contra el también español Pablo Carreño.

