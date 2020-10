El Govern da luz verde a la moción de censura contra Josep María Bartomeu

La Generalitat de Cataluña no pondrá observaciones a la celebración del voto de censura. Los Departamentos de Presidencia, Interior y Salud han contestado a la carta que envió este lunes Josep María Bartomeu a Pere Aragonés explicando que "no hay impedimentos jurídicos ni sanitarios para no celebrar la moción". Desde el Govern se remiten al protocolo que establecieron en la reunión que se produjo el pasado día 21 de octubre.

Tras esta respuesta, ha comenzado la cuenta atrás para hacer oficial la fecha de la moción. Si el club pedía 15 días más para poder cumplir con ese protocolo y descentralizar el voto de censura, los estatutos indican que este martes sería el último día para establecer el día y los lugares donde se celebrará el referéndum que dilucidará si Bartomeu sigue, o no, siendo el presidente del club catalán.

La Junta Directiva que se celebró este lunes decidió aplazar la decisión al miércoles, pero los impulsores de la moción de censura han anunciado que si a las 23:59 horas de este martes 27 de octubre no hay fecha, acudirán a la justicia ordinaria porque estarían incurriendo en un delito al saltarse los estatutos del club. Bartomeu está acorralado tras esta carta de la Generalitat, que era su salvaguarda para seguir aplazando el voto.

️ VOT DE CENSURA



️ El Govern respon al Barça



️ "No hi ha impediments jurídics ni sanitaris per celebrar la votació"



️ Ho ampliem al @QueThiJugues pic.twitter.com/YtyMCleE4Y — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) October 27, 2020

El todavía presidente anunció en una rueda de prensa este lunes que nunca se le había pasado por la cabeza dimitir y que no lo iba a hacer, pero, a esta hora del día, parece la única vía. Todo hace indicar que los servicios jurídicos del Barça van a tratar de alargar el proceso aludiendo a que los socios podrían ver comprometido su derecho a voto por las restricciones que existen en Cataluña por la pandemia de la Covid-19.

