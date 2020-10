El Barça carga contra el VAR y los árbitros tras El Clásico: se ha aplicado sin "ética y equidad"

El FC Barcelona ha trasmitido de manera pública su descontento por la decisiones arbitrales que se han producido en los últimos meses. El club considera que no se han respetado los principios de ética y equidad que debe promover el arbitraje y que tienen como fin el uso del VAR. Además, apunta directamente hacia un agravio comparativo con clubes que son rivales directos.

La pataleta del conjunto catalán tras El Clásico no se ha reducido a las protestas sobre el césped o las múltiples declaraciones de Ronald Koeman cuestionando la labor de Martínez Munuera y de todo su equipo, así como la actuación del VAR, que intervino en el encuentro en la señalización del penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos.

El Barça ha pasado al ataque y lo ha hecho de manera pública, sin avergonzarse de sus cuestionables quejas y a cara descubierta. Desde el club, quieren tapar el mal partido del equipo y las malas decisiones de su técnico, e intentan desviar la atención en un acuerdo común que les beneficia a todos.

El Barça carga contra el VAR y los árbitros tras El Clásico

Tras la Junta Directiva celebrada este lunes donde debían cerrar el ejercicio económico de la pasada temporada y establecer el presupuesto del curso 2020/2021, el Barça ha decidido respaldar las quejas de la plantilla y señalar directamente al colectivo arbitral, ya que consideran que les ha perjudicado en los últimos meses de manera clara.

De esta forma, el club traslada el debate sobre el voto de censura hacia la polémica arbitral y la plantilla y el cuerpo técnico esconden su mal partido y ponen en tela de juicio la aplastante victoria del Real Madrid en El Clásico.

La Junta considera que, ante situaciones de juego idénticas o muy parecidas, el VAR no se ha aplicado con los criterios de ética y equidad indispensables, lo que ha supuesto un perjuicio grave para el FC Barcelona, en beneficio de sus rivales más directos — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2020

Además, el Barça como institución ha afirmado que ha tomado la decisión tras conocer la noticia de que existía un audio del partido en el que supuestamente se escuchaba al línea indicarle al árbitro principal, Martínez Munuera, que en la jugada entre Sergio Ramos y Lenglet había falta del capitán madridista antes de que se consumara el agarrón del central culé.

"Justo ahora cuando entraba en al rueda de prensa me han informado que hay audios de un linier con el árbitro en el Barça-Madrid. Lo vamos a analizar. En el VAR tuvimos otra comprobación del criterio que llevamos tiempo solicitando y hacemos un llamamiento para una reflexión conjunta de los equipos profesionales. Como dice Koeman, en unos partidos no puede ser una de una manera y, en otros de otra. El penalti del otro día, que para unos fue y otros no, cambió el signo del partido".

