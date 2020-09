Kyrgios amenaza a Pablo Carreño: "Me gustaría estar haciéndote pedazos"

Frente abierto entre el siempre polémico Nick Kyrgios y el tenista español Pablo Carreño. La polémica esta semana en el mundo del tenis ha venido servida por su cruce de declaraciones después de que el australiano se burlara en redes del actual semifinalista del US Open tras alcanzar por segunda vez en su carrera dicha ronda. Carreño respondió a Kyrgios y este ha vuelto a la carga de forma directa.

"Me encantaría estar jugando el US Open ahora pero debido a las condiciones actuales no me sentía seguro. Sí, Carreño Busta, estoy un poco aburrido y si fuese por mí te estaría despedazando de nuevo. 2-0, shh", escribió este jueves por la noche Kyrgios en su cuenta de Instagram. El australiano aprovechó una storie para compartir dicho mensaje y una captura de la web de la ATP de sus duelos directos.

Los dos partidos a los que hace referencia Kyrgios tuvieron lugar hace cuatro y cinco años. El último de ellos tuvo lugar en el Open de Australia de 2016 y Kyrgios se llevó la victoria tras imponerse en tres sets (6:2, 7:5 y 6:2). Su primer cara a cara, un año antes del que tuvo lugar en el Grand Slam, se celebró en Estoril (Portugal). Kyrgios también ganó en tres sets, pero viéndose obligado a remontar (5:7, 7:6 y 6:3).

El ataque directo de Kyrgios a Carreño

Kyrgios fue uno de los que menospreciaron a Carreño cuando este se clasificó para octavos de final. Antes de medirse a Novak Djokovic -que sería descalificado por su pelotazo a la juez de línea-, el tenista español vio como el australiano se reía de él en redes sociales. Kyrgios dijo que si no hubiera tierra en el circuito, Carreño no estaría ni entre los 50 primeros de la ATP.

Todo surgió a raíz de un comentario de un periodista al que el tenista Ryan Harrison respondió en defensa de Carreño. El estadounidense recordó que el asturiano estuvo en el top 10 de la ATP y jugó, además, la Copa de Maestros de Londres. Kyrgios respondió después a Harrison, aunque acabó borrando el tuit más tarde.

Carreño respondió este jueves en #Vamos. Aseguró en la conversación que "Kyrgios debe estar bastante aburrido" si se dedica a hacer ese tipo de comentarios. "Ha decidido no venir aquí a Nueva York", subrayó el español, que puso en duda si su rival volverá a jugar durante el 2020. "Cuando juegue algún torneo, hablaremos de él porque se lo merezca".

Sin embargo, hasta que eso ocurra, el tenista de asturiano tiene claro qué es lo que ocupará el tiempo de Kyrgios. "Mientras tanto seguirá en su casa escribiendo por Twitter", afirmó sin remordimientos. Y Kyrgios ha vuelto al ataque, pero desde Instagram.

[Más información: Carreño y su 'zasca': "Cuando Kyrgios juegue hablaremos de él, mientras seguirá en Twitter"]