La nueva vida de Ferrer como entrenador de Zverev: "Es increíble, extremadamente organizado"

Pocos podían prever que, un año después de retirarse como jugador, David Ferrer estuviera entrenando a uno de los mejores jugadores de tenis del planeta. El español se sumó hace unos meses al cuerpo técnico de Alexander Zverev, número siete del mundo según ATP. Los resultados, debido al parón del tenis por la Covid-19, aún no han podido comprobarse. Sin embargo, las sensaciones son muy positivas.

El tenista alemán, en una entrevista para la web de la ATP, ha dado los primeros detalles sobre cómo trabaja David Ferrer. Curiosamente, fue él contra el que jugó el último partido antes de retirarse. Era el 8 de mayo de 2019 y Ferrer decía adiós al tenis al perder ante su nuevo pupilo en el Mutua Madrid Open.

El alicantino, pese a cambiar de faceta, no ha cambiado lo más mínimo. "Es exactamente como era en la pista", ha explicado Zverev. Es "así como entrenador", por lo que no puede "pedir más". El español "era conocido como el mayor luchador, el mayor competidor del mundo…". Y, ahora, "está superando todas las expectativas que tenía sobre él como entrenador". La función de Ferrer está siendo "increíble".

La relación entre ambos "es genial". "Tengo que decir que hasta ahora es una de las mejores que he tenido", se sincera el tenista alemán sobre su conexión con Ferrer. Tienen "personalidades" que son "extremadamente similares", algo difícil de pensar por sus "estilos de juego y cómo" están en la pista. Y es que Zverev recalca que congenian "muy bien y durante la gira europea" Ferrer le acompañará.

La mala noticia, "por desgracia", es que el español no podrá viajar al Western and Southern Open ni en al US Open. La espera, igualmente, mantiene "emocionado" al número siete del mundo.

Zverev celebra un punto durante un partido Reuters

Ferrer y su forma de trabajar

No deja de ser anecdótica la relación que ambos han tenido en las pistas de la ATP. Jugaron "muchas veces", como recuerda el propio alemán. Sin embargo, solo fueron ocho encuentros oficiales. Esa coincidencia en los torneos le da un extra de conocimiento a Ferrer, que sabe qué aspectos potencial.

"Ël sabe exactamente lo que necesito mejorar desde la perspectiva del jugador. Sabe cómo juego. Sabe que hace para ganarme y tener opciones contra mí", ha explicado en la entrevista con ATP. ¿Cómo trabaja Ferrer para que esté tan contento Zverev?

Pues con metodología y análisis. El alicantino llega cuaderno en mano y no duda en dar indicaciones. "Vale, esto, esto, esto y eso. Es extremadamente organizado", revela Zverev. De hecho, hay ocasiones en las que Ferrer acude a la hemeroteca para analizar concienzudamente la evolución del jugador.

"Podríamos entrenar juntos y si le parece después de dos horas de entrenamiento que no estoy haciendo esto o lo otro bien, va a YouTube y pasa tiempo mirando vídeos de hace dos o tres años para ver que estaba haciendo mejor que entonces, lo que estoy haciendo mejor ahora, cómo mejoré y cómo mi cuerpo se desarrolló". Toda una forma de trabajar para mejorar el juego del alemán y que ha hecho que Zverev se haya animado como nunca con su nuevo fichaje.

[Más información - David Ferrer y el legado de Nadal: "No volverá a existir nadie como él"]