El CSD resta urgencia a la reunión del fútbol no profesional: en septiembre y sin Irene Lozano

La esperada reunión de las principales asociaciones del fútbol no profesional con el CSD no será hasta septiembre. ProLiga, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Liga Nacional de Fútbol Sala no se encontrarán con el Consejo Superior de Deportes hasta la primera quincena del mes que viene y sin tener oportunidad de conversar con Irene Lozano, presidenta del organismo, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

En las últimas horas las tres asociaciones han recibido la esperada respuesta que llevaban esperando desde hace más de 10 días y en la que reclamaban una reunión urgente. Desde el CSD se les ha trasladado que la reunión tendrá lugar, pero no próximamente ni mucho menos con Irene Lozano, presidenta del CSD. La reunión no tiene fecha, se espera cuadrar agendas en los próximos días y, en representación del Consejo Superior de Deportes acudirá Joaquín de Arístegui, director general de deportes.

Esta respuesta no ha sentado nada bien entre las tres asociaciones, que no ven ninguna concreción en la reunión al no tener una fecha fija y que, además, sienten que no se les ha dado el valor necesario al confirmarse que Irene Lozano no acudirá a dicha cita.

El fútbol no profesional engloba competiciones como la Segunda División B, Tercera y las primeras dos ligas del fútbol sala y el fútbol femenino. En resumen, a cientos de clubes y miles de jugadores que aún no conocen cuándo podrán regresar a la competición ni con qué protocolo sanitario.

Ante esta incertidumbre, las asociaciones antes nombradas, mayoritarias en cuanto a representación de clubes se refiere, actuaron por su cuenta ante la falta de comunicación con la Real Federación Española de Fútbol. El organismo liderado por Luis Rubiales es el organizador de todas sus competiciones, pero no ha contado con ellos a la hora de tomar decisiones.

Días de espera

Nada más saltar la noticia de que la RFEF iba a reunir a las territoriales para determinar un plan de acción contra la Covid-19 y con el regreso de las respectivas ligas, estas tres asociaciones se mostraron sorprendidas al no tener información sobre el encuentro. Ni datos ni mucho menos contacto para una posible participación.

Un detalle que ahonda en la crisis existente entre la Federación y todas las organizaciones que no casan con la forma de trabajar del ente nacional. Por ello, tanto ProLiga como ACFF y LNFS se reunieron para enviar un comunicado conjunto donde pedían una reunión al CSD para tratar el panorama del fútbol no profesional. Era el 9 de agosto y defendían un "consenso" a la hora de tomar decisiones.

Semanas después, siguen sin tener ninguna información sobre cuándo comenzarán sus competiciones. Lo único que saben es que, en los casos donde el 5 de septiembre estaba marcado como inicio de temporada, no se podrá cumplir. Y que, además, recibirán la notificación del inicio de las competiciones con 30 días de antelación tras la publicación del protocolo pertinente.

