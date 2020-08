Nishikori vuelve a dar positivo por la Covid-19 y es duda para el abierto de EEUU

Nishikori en el US Open. EFE

Malas noticias en los días previos al regreso del tenis de élite. El japonés Kei Nishikori dio positivo por segunda vez de la Covid-19 y permanece aislado en Florida, sin que hasta ahora haya podido confirmar su participación en el Abierto de Estados Unidos que comenzará el próximo 31 de agosto. El US Open es la cita a la que todos estaban esperando, pero no es tan fácil entrar en su 'burbuja'.

El exnúmero cuatro del mundo se retiró del Masters 1.000 de Cincinnati que este año se juega en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows, donde también se va a disputar el Abierto de EEUU. El subcampeón del torneo en 2014 publicó en las redes sociales: "Solo una pequeña actualización, acabo de hacer otra prueba de la Covid-19 y todavía soy positivo".

También explicó que tiene síntomas mínimos y que está completamente aislado en Florida. "La próxima prueba será a principios de la semana que viene, momento en el que lo actualizaremos con más información", señaló Nishikori.

Nishikori deberá dar negativo en dos pruebas para poder entrar en la burbuja de Nueva York, donde se van a disputar los dos torneos en el reinicio de la temporada de la ATP sin que en la gradas haya aficionados. El suizo Roger Federer, lesionado, y el español Rafael Nadal, debido a la situación del coronavirus, no estarán en el Abierto de Estados Unidos este año.

Las negativas a jugar

"Si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos. Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de la Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control", aseguró el tenista español sobre su rechazo a competir.

Rafa Nadal durante el Open de Australia, en enero de 2020. G3

La leyenda española recalcó que comprendía la postura de los organizadores y les mandó su respaldo. "A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales".

Sin embargo, Nadal no ha sido el único que ha hecho pública su postura en contra de jugar. Kyrgios, siguiendo la teoría del balear, explicó su negativa: "Tomemos un respiro y pensemos en lo que es importante ahora mismo: la seguridad y nuestra salud como comunidad. Podremos reconstruir nuestra economía, pero nunca podremos recuperar las vidas perdidas".

La burbuja de Nueva York

La organización del torneo desechó la posibilidad de que se realizaran cuarentenas antes de entrar en el recinto, como sí obliga la NBA. En su caso, han creído suficiente la elaboración de pruebas sanitarias antes de entrar y, en caso de que resulten negativas, se tendrá el permiso para acudir a las instalaciones.

Pero la polémica no ha estado ahí, sino en un documento distribuido a los tenistas y donde se exime de cualquier responsabilidad a la organización. Se habla de enfermedades sanitarias e incluso de fallecimiento. Un texto legal que no ha gustado en absoluto.

