La Fundación Roger Federer dona un millón de dólares para ayudar a los niños de África

La Fundación Roger Federer ha informado este de la donación de un millón de dólares para proporcionar alimentos a 64.000 niños y a sus familias a través de sus asociados en África mientras las escuelas están cerradas.

En su espacio en Twitter, el tenista, suizo, cuya madre, Lynette, es de origen sudafricano, escribe: "Ahora más que nunca debemos unirnos para ayudar a las familias necesitadas".

La fundación, según su web, "apoya proyectos educativos ubicados en la región del África meridional y Suiza. Los programas en el continente africano se centran en la mejora de la calidad de la enseñanza temprana y la educación básica, y en Suiza en la promoción de actividades extracurriculares para los niños afectados por la pobreza".

Federer quiere seguir

En lo que se refiere a al carrera profesional del suizo, Roger Federer no tiene pensado decir adiós pese a que el próximo verano cumplirá 39 años. "Roger se está recuperando de la rodilla y todavía no hemos hablado de 2021. Pero en ningún momento me ha insinuado la retirada", dijo hace tan solo unos días su entrenador, Ivan Ljubicic.

Roger Federer, en las ATP Finals Reuters

Desde que comenzó el parón por la crisis del coronavirus se ha venido especulando con la posibilidad de que Federer decidiese dar un paso a un lado. Sin embargo, el suizo, jugador con más Grand Slam de la historia no tiene pensado dejar el mundo de la raqueta tan pronto y ya se ha puesto como objetivo poder competir en Wimbledon en 2021.

