Querrey se decanta por Federer ante Nadal: "Tiene confianza y ha ganado ocho veces Wimbledon"

El estadounidense Sam Querrey, batido por Rafa Nadal en los cuartos de final de Wimbledon, aseguró este miércoles que el español puede ganar el torneo este año, pero cuando se le insistió en quién es el máximo favorito, apuntó sin dudar al suizo Roger Federer, rival de Rafa en las semifinales.

"Sí, puede ganar el torneo", dijo Querrey tras ceder ante Nadal por 7-5, 6-2 y 6-2 en su primer duelo sobre hierba. "Hizo una tonelada de restos diabólicos y te pone un extra de presión cuando sacas, porque sabes que tiene tiros increíbles", dijo.

"Me ha forzado a cometer más errores de los que me gustaría. Pero al mismo tiempo me ha pasado con grandes tiros. La combinación de esas cosas hace que sea más difícil jugar contra él que contra otros tíos", añadió.

Nadal, tras ganar a Querrey EFE

Querrey insistió en que ve a Nadal fresco y en buenas condiciones. "No ha jugado un torneo de preparación antes, por lo que debe estar fresco y sintiéndose bien. Y ahora juega contra Federer y va a ser duro. Ha llegado a la final cinco veces aquí por lo que definitivamente creo que puede ganarlo de nuevo", añadió sobre el español.

Preferencia por Federer

"Estoy ilusionado con ese partido. Sé que no han jugado aquí desde hace mucho tiempo (2008). Y medirse aquí en Wimbledon es más especial que hacerlo en cualquier otro torneo fuera del Grand Slam. Por eso lo veré el viernes por la mañana", aseguró el estadounidense que cuando se vio más agobiado por la prensa, se decantó por Federer como campeón este año.

"Federer, por nada en particular", dijo. "Es solo que es muy bueno, y tiene confianza. Ha ganado ocho veces aquí. Le doy una pequeña ventaja sobre los otros dos jugadores. Si tuviera que escoger a uno, sería a él", comentó.

