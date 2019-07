Zanetti defiende a Messi por sus acusaciones de amaño contra Brasil y pide que la AFA le apoye

La eliminación de Argentina contra Brasil en la pasada Copa América pasará a la historia por la reacción que tuvo Leo Messi al final del partido. El jugador del Barça acusó a la Conmebol y a la Canarinha de corrupción en el torneo. Algo que ha levantado mucha polémica en todo el mundo, generándole detractores, pero también defensores, como su compatriota Javier Zanetti.

El exfutbolista argentino y actual vicepresidente del Inter de Milán, club en el que militó durante su etapa como jugador, se pronunció públicamente en Estudio Fútbol sobre las declaraciones de Messi. Zanetti le restó hierro al asunto y defendió su postura, asegurando que Leo "tiene que ser como es y hacer lo que siente".

"Yo lo conozco muy bien y sé lo que siente por la Selección. En algunas de sus declaraciones habló desde su bronca, pero lo que más me gustó que dijo fue que hay que apoyar a estos chicos porque les ve futuro. Viniendo de él esta afirmación, podemos tener un futuro importante por delante", añadió Zanetti.

Zanetti pide respaldo a Messi

El que fuera jugador del Inter hizo un llamamiento a la Federación Argentina de Fútbol para que arroparan a Messi y le respaldaran en momentos tan importantes como estos: "Después de todo lo que se dijo espero que algún dirigente importante pueda dar una explicación acerca de cuál es la opinión de la AFA sobre todo lo que pasó".

Cabezazo de Medel a Messi, en la 'final de consolación' de la Copa América 2019 Reuters

Además, Zanetti analizó la figura del VAR en el fútbol actual y pidió calma respecto al uso de las nuevas tecnologías: "Como toda lo nuevo necesita tiempo. Hay aciertos y errores. Lo que más me llamó la atención en la Copa América es que no se utilizó de manera correcta. Hoy tienes las herramientas para poder corregir errores y no se hizo".

